El albertismo respaldó al Presidente y Guzmán con un acto: el mensaje que eligieron para responderle al kirchnerismo

El presidente Alberto Fernández recibió ayer un espaldarazo de parte de su tropa, que se mostró unida en un acto de reconocimiento a trabajadores de la economía popular, en medio de la interna que agita al Frente de Todos. En el microestadio de Almagro, en Tres de Febrero, confluyeron funcionarios que son también referentes de movimientos sociales, ministros y legisladores del ala albertista de la coalición oficialista, con discursos que destacaron el aspecto “distributivo” de las políticas oficiales , el punto que el kirchnerismo duro cuestiona a Fernández y al ministro de Economía, Martín Guzmán.

En el microestadio de Almagro hablaron Daniel Menéndez (coordinador de Somos Barrios de Pie y funcionario del Ministerio de Desarrollo Social), Juan Zabaleta (ministro de Desarrollo Social), Fernando “Chino” Navarro (funcionario de la Jefatura de Gabinete y uno de los líderes del Movimiento Evita), Agustín Rossi (exministro de Defensa) y Victoria Tolosa Paz (diputada nacional).

En diálogo con LA NACION, Tolosa Paz resumió su mensaje y el tono que tuvieron el resto de los oradores del acto. “Hice mención a que todas las medidas del Presidente y de Guzmán fueron distributivas, como el bono para los jubilados o el reciente refuerzo de $18.000. Hay un claro mensaje de distribución ”, señaló la diputada nacional.

“Quieren instalar que somos un Gobierno que no distribuye, pero distribuimos para crecer. No somos un Gobierno que ajusta”, aseveró Tolosa Paz. “Nos comprometemos a transformar el país, a generar trabajo y a no estigmatizar la pobreza”, recalcó a este diario.

El Presidente saludó a los presentes desde un video que hizo llegar. La concurrencia fue de unas 600 personas.

En el acto también hubo espacio para reivindicar a los movimientos sociales y para dar un mensaje de unidad en medio de la pelea interna del oficialismo.

Victoria Tolosa Paz destacó las políticas distributivas del Gobierno Somos-Barrios

“Hay un ataque duro a los movimientos sociales. Respeto a Hebe [por De Bonafini, que consideró que son ‘un cáncer’], pero trabajan en los barrios y quieren trabajar. Somos conscientes que reducir los 1,2 millones de planes lleva tiempo. Se cumplen 20 años desde que empezaron y esa situación se agravó con [la presidencia de Mauricio] Macri”, agregó Tolosa Paz.

El ministro Zabaleta fue otro de los oradores y se centró en enviar un mensaje de unidad, aunque no la redujo a lo partidario. “La unidad, primero con todas y todos ustedes. La unidad, con el pueblo argentino, con el pueblo trabajador, con los más humildes, con los que necesiten que estemos al lado”, dijo el titular de la cartera de Desarrollo Social.

“La recuperación tiene que llegar a la puerta de cada casa, de cada barrio. Ahí vamos a estar todos y cada uno de nosotros”, remarcó Zabaleta.

Daniel Menéndez fue el organizador de la movida albertista, que se realizó para ofrecer un “reconocimiento” a trabajadores de la economía popular de Tres de Febrero en la antesala del 1° de Mayo, Día del Trabajador. Menéndez dijo a LA NACION que los discursos tuvieron “la vocación fortalecer las políticas del gobierno nacional, organizar comunidad y generar trabajo”, además de convocar a marchar el domingo, por el Día del Trabajador.

Desde la convocatoria al acto, la intención de apoyar la gestión presidencial en medio de la interna era clara. “Hacemos este gran reconocimiento, en sintonía con las decisiones del Presidente, que le ha dado visibilidad a todo este mundo con el impulso de diferentes políticas que han permitido que se desarrolle fuertemente durante estos años”, indicaba Menéndez en la previa del acto que se realizó anoche en la localidad de José Ingenieros.

El domingo, los movimientos sociales alineados con el Frente de Todos marcharán en Capital.