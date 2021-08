El asesor presidencial Ricardo Forster criticó la Marcha de las piedras: “No había duelo, sino odio”

El asesor presidencial Ricardo Forster analizó las repercusiones que se generaron tras el escándalo que golpea al presidente Alberto Fernández por el festejo en la Quinta de Olivos en medio de la aislamiento y evaluó los distintos temas de la agenda política. Al referirse a la “Marcha de la piedras”, que se realizó este lunes para homenajear a las víctimas del coronavirus, opinó: “Este ha sido un tiempo muy difícil para el duelo, el corazón está muy lastimado”.

En diálogo con el programa radial Las últimas noticias, de AM 750, el filósofo lanzó: “Vi algunos carteles y me pareció que ahí no había duelo, sino odio y bronca”. Para él, algunos de los presentes buscaron “demonizar al kirchnerismo”, y añadió: “Me hace pensar que esto justo surja a partir de una estrategia de destrucción a la figura del presidente de la Nación de parte de los medios hegemónicos que han sido responsables de la destrucción sistemática de la Argentina”.

Forster pidió repensar la democracia y aprender de lo vivido con la pandemia, aunque reconoció: “Cada día soy más aséptico de generar eso si primero no resolvemos cuestiones muy medulares de la vida social, política, económica y cultural argentina”.

Para Forster, la oposición “no tiene nada para ofrecerle a la sociedad”, entonces “construye su manera de caminar hacia las elecciones apropiándose y espectacularizando este tipo de errores”.

En ese sentido, sobre la visitas a Olivos, el asesor presidencial planteó que se debe contrastar “la foto” con “la película” y consideró: “Es una foto que no debería haber estado porque esa reunión no debería haber ocurrido, está claro y ya lo dijo el Presidente. Pero hay que ver la película del esfuerzo, el camino recorrido y lo que significó tratar de reconstruir a la Argentina después de la destrucción de cuatro años del macrismo”. Además, destacó el trabajo de Fernández “por construir puentes con la oposición y los gobernadores”.

En este sentido, el asesor cuestionó: “Pareciera que, de la noche a la mañana, ahora el Presidente es un mentiroso y un careta, y que esa foto es ‘la verdad’. D e ninguna manera”. Entonces, dijo que la foto se convirtió “en un arma de guerra”, y señaló: “Alberto Fernández es una persona honesta que, como todos, puede equivocarse y cometer errores. La investidura presidencial es difícil”. Luego, al hablar sobre la filtración de la foto, Forster dijo que Fernández fue “ingenuo” y que jefe de Estado no debería serlo, como tampoco los encargados de protegerlo. “Al Presidente hay que cuidarlo”.

LA NACION