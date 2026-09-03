El avión de Scatturice: la llamada sospechosa que puede ser la clave, pero se mantuvo oculta

¿Quién ordenó que no se revisara el equipaje del avión de Leonardo Scatturice que llegó a Buenos Aires el 26 de febrero de 2025? El juez Pablo Yadarola archivó este miércoles, sin haberlo respondido, la causa por presunto contrabando que investigaba el ingreso de la pasajera de ese vuelo y de sus tripulantes, todos empleados de Scatturice, exagente de inteligencia y empresario cercano al Gobierno.

En la causa hay un dato clave que podría ayudar a desentrañar ese misterio. Telecom informó que a las 8:35 del día del arribo del avión, justo cuando la pasajera y los tripulantes acababan de aterrizar, Silvia Abalsamo, la responsable de la Aduana que minutos después los condujo por un camino sin controles, recibió una llamada de su superior directo, Marcelo Fabián Lista.

Él es el jefe de la División Aeroparque de la Dirección General de Aduanas. La llamó, según el fallo de Yadarola, “dentro del lapso en que, según lo declarado por el oficial principal Flores Herbas [de la Policía se Seguridad Aeroportuaria], la tripulación y la pasajera permanecieron demoradas junto a la aeronave, y en forma inmediatamente anterior a la decisión operativa de Abalsamo de que aquellos no atravesaran control alguno sobre sus equipajes”.

Leonardo Scaturicce

¿Qué le dijo Lista a Abalsamo? ¿Retransmitía él una orden recibida de alguien más? No se sabe. Ella no declaró en la causa porque Yadarola no quiso citar como testigos a quienes podrían terminar resultando acusados y porque Lista, que sí declaró, lo hizo cuando la causa recién comenzaba, mucho antes de que se supiera de su llamada; entonces nadie le preguntó.

De haber sabido de esa comunicación, todo indica que Yadarola no lo hubiera citado como testigo, porque ahora lo considera un posible sospechoso: el juez sostuvo en su fallo de este miércoles que la justicia federal debería investigar a Lista por un posible delito propio de los funcionarios, diferente del contrabando, en los tribunales de Comodoro Py.

Lo notable es que recién el lunes de la semana pasada, cuando el juzgado ya trabajaba en el proyecto de archivo de esta causa, recibió la noticia de que había existido la llamada. Según las constancias del expediente, el dato permaneció oculto para los investigadores por un error que, dice el fallo de Yadarola, cometió Telecom y que el juzgado solo advirtió tiempo después.

El juez Pablo Yadarola

En la empresa se equivocaron de año al responder la consulta oficial, sostiene la resolución del juez. El juzgado le había pedido, vía la Dirección de Asistencia Judicial (Dajudeco), el registro de llamadas y mensajes entrantes y salientes de Abalsamo del 26 de febrero de 2025, el día del ingreso del avión, entre las 8:15 y las 09:30, pero Telecom envió las del 26 de febrero de 2026.

El juzgado reiteró el pedido y el lunes 24 de agosto obtuvo la respuesta sobre la fecha correcta. Supo entonces también que la llamada duró 37 segundos. Como fue una llamada de un superior directo a una persona que trabaja para él, los motivos de la comunicación pueden haber sido de lo más diversos. Sería importante averiguar si hablaban con regularidad y si lo habían hecho los días anteriores y posteriores, pero por ahora la consulta se limitó a la hora y cuarto que se corresponde con el ingreso al país de María Belén Arrieta y los dos tripulantes.

Yadarola destacó además, en su fallo, que resulta asimismo llamativo que Abalsamo haya ido a recibir a Arrieta cuando había en el aeropuerto agentes de menor jerarquía de la Aduana que podrían haberlo hecho.

María Belén Arrieta, tomada por una cámara de seguridad del aeropuerto

Yadarola ordenó que se envíen “testimonios” a la Cámara Federal, que ahora él integrará, para que se investigue a Abalsamo y a Lista, entre otros, por el “posible delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público” de parte de “los agentes aduaneros y terceras personas que pudieran haber intervenido” para que Arrieta y los dos tripulantes del vuelo “egresaran de la zona primaria aduanera mediante un paso habilitado solo para ellos, sin ningún tipo de control sobre sus equipajes”. Según escribió Yadarola, no hay pruebas hoy para avanzar por contrabando (entre otros motivos porque no se sabe qué venía en el equipaje), pero sí podría haber elementos suficientes para que se configure el delito de incumplimiento de los deberes de los funcionarios intervinientes.

La relación con el Gobierno

Scatturice y Arrieta participaron en la organización de la conferencia conservadora CPAC en Buenos Aires, en la que estuvo Milei, y Scatturice fue un hombre clave en la relación del gobierno argentino con el de Donald Trump. Fue a través de la CPAC que Milei accedió en Estados Unidos al presidente norteamericano. El nexo de Scatturice con la Casa Rosada fue vía el asesor Santiago Caputo.