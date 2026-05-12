Julio de Vido fue trasladado a su quinta en Zárate para cumplir prisión domiciliaria

El exministro de Planificación del kirchnerismo Julio de Vido fue trasladado este lunes por la noche desde la cárcel de Ezeiza a su quinta en Zárate para cumplir con la prisión domiciliaria que le otorgó la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, según pudo confirmar LA NACION.

Con los votos de los jueces Mariano Borinsky, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucc, el tribunal consideró que el exfuncionario, de 76 años, presenta múltiples patologías crónicas que requieren de un tratamiento que no se le puede brindar en un establecimiento penitenciario.

Asimismo, los camaristas sostuvieron que requiere controles clínicos especializados, dieta adecuada, administración permanente de medicación e infraestructura sanitaria idónea. También tuvieron en cuenta -afirmaron- que recientemente padeció un episodio cardíaco y que fue calificado por los expertos como un paciente de alto riesgo cardiovascular.

Julio De Vido, exministro kirchnerista, fue trasladado este lunes por la noche desde la cárcel de Ezeiza a su quinta en Zárate LA NACION

Los camaristas indicaron que el Cuerpo Médico Forense había advertido que, si no se cumplía total o parcialmente con las exigencias señaladas, el entorno carcelario se consideraría un lugar inadecuado para el alojamiento de De Vido, porque se incrementaría el riesgo de descompensaciones y de la aparición de trastornos irreparables para su salud.

Los jueces, además, explicaron que el detenido cursó una internación por arritmia y que se le realizó “una cardioversión eléctrica con retorno al ritmo sinusal y una cinecoronariografía con posterior revascularización con angioplastía con implante de stent (…), indicando tratamiento con anticoagulación (apixaban) y antiarrítmico (amiodarona), además de su tratamiento de base”.

De Vido fue declarado culpable en el caso por la Tragedia de Once -que causó 52 muertes en 2012- del delito de fraude al Estado, como partícipe necesario de una maniobra de corrupción.

Meses atrás, a finales de 2025, Alessandra Minnicelli, esposa de De Vido, había denunciado que el exfuncionario estaba detenido en “condiciones infrahumanas” e hizo el reclamo ante el Servicio Federal Penal. “Es una situación grave: es una persona mayor, con patologías médicas", marcó en diálogo con radio Splendid.

En 2025, la esposa de De Vido acusó que su marido estaba detenido en condiciones "infrahumanas" Enrique García Medina

Además, continuó: “Le están dando pan y ahora le están dando agua caliente para el mate cocido. Las condiciones siguen siendo, para mi gusto, completamente infrahumanas. No estoy pidiendo que el servicio penitenciario lo atienda como en un hotel, pero mínimamente que me dejen ingresar cosas que hasta ahora no he podido“.

En noviembre del año pasado, De Vido se entregó a la Justicia en el marco de la causa por la Tragedia de Once y fue trasladado al Penal de Ezeiza, donde quedó formalmente detenido. Antes, el exfuncionario había presentado un último recurso para evitar la prisión, pero la Corte Suprema de Justicia lo rechazó.

De Vido no había sido incluido, en 2015, en la primera sentencia del caso, cuando el Tribunal Oral Federal N° 2 condenó al maquinista Marcos Córdoba, los propietarios y exdirectivos de TBA -concesionaria del servicio ferroviario-, así como de los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.

En el juicio se determinó que el choque ocurrió por el mal estado de funcionamiento del tren, ya que no tenía el mantenimiento que requería a pesar de los fondos que el Estado destinaba y por una actitud negligente del conductor.

Sin embargo, en los fundamentos del fallo se ordenó investigar la responsabilidad del exministro de Planificación. Luego, en 2018, el Tribunal Oral Federal Nº 4 condenó a De Vido a la pena de cinco años y ocho meses de prisión por administración fraudulenta, al considerar que no cumplió con su deber de controlar el uso de los fondos públicos asignados a Trenes de Buenos Aires (TBA).