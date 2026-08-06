El bloque de La Libertad Avanza pidió remover del Senado a un estrecho colaborador de Villarruel

El bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA) solicitó este jueves la remoción de Mario “Pato” Russo, director general del cuerpo de asesores de la Cámara alta y un hombre de extrema confianza de la vicepresidenta Victoria Villarruel, por “actitudes violentas”.

Fue durante el inicio de la sesión en la que se discutía el proyecto de propiedad privada impulsado por el oficialismo.

La legisladora libertaria María Emilia Orozco denunció que Russo tiene “actitudes violentas” con sus compañeros y que amenazó al prosecretario parlamentario, Cristian Larsen, a través de un mensaje de texto que decía: “Te voy a tirar por la ventana”.

“Solicito que se aplique el artículo 140. Desde el bloque de LLA solicitamos que sea removido de su cargo porque no podemos permitir que una persona con ese nivel de agresión, violencia y patoterismo comparta lugar de trabajo con los empleados del Senado”, expresó Orozco, en un nuevo capítulo del enfrentamiento de la plana libertaria con Villarruel.

Orozco contra Russo

La legisladora sostuvo que Russo le envió un mensaje a Larsen que decía: ‘En la semana nos cruzamos. Me vas a encontrar, y te voy a tirar por la ventana’”.

Repudió así sus “actitudes prepotentes y violentas” y citó una denuncia de 2022 en contra del funcionario por “amenazas, insultos y agresiones físicas” a una actual diputada de LLA.

Orozco también mencionó entrevistas en las que el funcionario declaraba que “mataría a un liberal”.

“Este señor dio entrevistas públicas masivas en canales de streaming y medios. En Base América Latina calificó al ‘liberal’ como su enemigo. Y afirma que mataría a un liberal”, manifestó Orozco.

Y agregó: “En la misma entrevista comparte el diálogo con otro entrevistado, que lo califica de progre, y asegura que esa persona debería agradecer que no lo mató y que se salvó de una fractura de tabique. Qué bien secretario, mano derecha de Victoria Villarruel”, ironizó la legisladora libertaria.

El reclamo oficial fue derivado directamente a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El descargo

Desde el entorno de Russo desestimaron los hechos denunciados y los inscribieron en el enfrentamiento de la cúpula libertaria con Villarruel. En diálogo con LA NACION, fuentes de la Cámara alta consignaron que lo que Orozco señaló como una denuncia de una diputada refiere a una presentación hecha por Lilia Lemoine en junio de 2022 y desestimada por la Justicia un mes después, el 8 de julio de ese año.

Las entrevistas citadas, por otra parte, corresponden a un diálogo de Russo por streaming con Nicolás Márquez, biógrafo de Milei, donde esas declaraciones fueron hechas -según aclararon fuentes del Senado- en el contexto de una charla descontracturada de amigos.

Por último, cerca del funcionario indicaron que la citada conversación por chat con Larsen fue presentada de manera “desordenada” y que Russo no fue notificado de manera oficial de ninguna denuncia al respecto.

El quiebre

El pedido de remoción por parte del bloque oficialista expone al máximo la tensión interna entre el entorno del presidente Javier Milei y Villarruel.

El canciller Pablo Quirno pidió el miércoles último la renuncia de la vicepresidenta después de que la titular del Senado pusiera en duda la salud mental del presidente Javier Milei.

Quirno se sumó así a las declaraciones hechas el fin de semana por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien ya había reclamado que la funcionaria diera “un paso al costado”. “Que se corra”, dijo Quirno en declaraciones a la señal A24.

Pablo Quirno y Victoria Villarruel

Villarruel había afirmado en los últimos días que Milei tiene “persecuciones imaginarias que replica en la Argentina y exterior” y que siente una “genuina preocupación por su estado” durante un cruce por redes sociales con la diputada de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine.

Por eso Quirno pidió su apartamiento. “Me parece que son declaraciones muy desafortunadas. La vicepresidenta compuso una fórmula de gobierno y, como dijo el jefe de Gabinete [Diego Santilli], si no está de acuerdo o piensa que el Presidente está en esa condición, que además es un comentario pseudo golpista, que se corra”, consideró el ministro de Relaciones Exteriores.