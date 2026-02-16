El bloque Innovación Federal sumó dos diputados de la mano del salteño Gustavo Sáenz

CÓRDOBA.- El gobernador Gustavo Sáenz, se muestra muy activo políticamente y anunció que el bloque Innovación Federal sumó dos nuevos diputados. Las incorporaciones son de Claudio Álvarez (San Luis) y Gerardo Gustavo González (Formosa), quienes oficializaron su decisión en una foto con el salteño. De esa manera, ahora son nueve diputados los integrantes del bloque, que suele jugar en tándem con las iniciativas del oficialismo.

Innovación Federal se formó a partir de un acuerdo entre partidos provinciales, el de la Concordia de Misiones; Juntos Somos Río Negro y el PJ salteño. Los dos legisladores que se incorporaron ahora eran parte de País Federal y, en sus respectivas provincias, eran cercanos a La Libertad Avanza (LLA).

Sáenz se reunió con los dos diputados para “coordinar acciones y consolidar una sola voz que represente los intereses de las provincias ante el Gobierno Nacional". El salteño aseguró que comparten “una mirada federal de país, con objetivos comunes para la Argentina”.

Álvarez asumió en diciembre como diputado nacional por San Luis en reemplazo del libertario Carlos González D’Alessandro que se sumó a la Legislatura provincial. Es sindicalista de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (en su momento fue designado normalizador por Luis Barrionuevo) y dirigente del partido Tercera Posición, uno de los espacios que respaldó a Javier Milei en el 2023.

Por su lado, González es referente de La Libertad Avanza, con el apoyo de Karina Milei y Martín Menem. Empresario textil, antes de llegar a las filas libertarias militó en el peronismo formoseño de Gildo Insfrán. “Estoy convencido de que la Argentina necesita federalismo, diálogo y una mirada profunda del interior para construir soluciones para todos”, dijo después de sumarse a Innovación Federal.

Desde noviembre pasado Sáenz está tendiendo puentes para engrosar las filas de Innovación Federal. Incluso en los últimos tiempos -para las negociaciones del presupuesto y de la reforma laboral- se mostró muy cercano a Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), con quienes comparte la agenda de la Región Norte Grande. También mantiene conversaciones con Rolando Figueroa (Neuquén).

El tucumano Jaldo mantiene su propio bloque Independencia, mientras que Jalil retiró a tres de sus diputados de Fuerza Patria; en diciembre dejaron ese grupo Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y Fernando Monguillot, quienes conformaron Elijo Catamarca.

El discurso de Sáenz con acento en la necesidad de defender el federalismo es similar al que tienen los gobernadores que impulsaron el año pasado Provincias Unidas, cuyo bloque suma 18 diputados (se completó con la asunción, esta semana, del cordobés Juan Schiaretti quien terminó su recuperación después de una intervención quirúrgica).

Desde ambos sectores coinciden en que tienen buen diálogo y consensos en algunos puntos, pero por el momento no pasan de esos vínculos instituciones.