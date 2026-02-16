Solo en OFF: se fue el embajador en Italia y ya suenan dos “viejos conocidos” para reemplazarlo

El canciller Pablo Quirno regresó feliz de su reciente paso por Italia y Alemania. Su encuentro en el Vaticano con el papa León XIV, a quien le entregó la invitación del presidente Javier Milei para visitar la Argentina, fue uno de los hitos en un periplo que incluyó, además, reuniones con sus pares de Italia, Antonio Tajani, en Roma, y Wang Yi, de China, este último en los márgenes de la cumbre de Seguridad en Munich. Con todo, Quirno atravesó una situación incómoda: el embajador argentino en Italia, Marcelo Giusto, dejó el cargo horas antes de su llegada y regresó a Buenos Aires, no sin antes organizar una despedida en la sede diplomática. “Se le pidió que se quedara un par de días más pero no aceptó”, comentaron desde la capital italiana en relación a Giusto, que luego de 46 años de servicio activo se jubiló.

Despedida del embajador argentino ante Italia, Marcelo Giusto, que regresó al país. Después de 46 años sirviendo a la Argentina, al cumplir 70 años se jubila y, como explicó, quiso despedirse de la carrera con el himno nacional pic.twitter.com/AjtHukBmf4 — Elisabetta Piqué (@bettapique) February 9, 2026

Haciendo honor a la vieja frase “a rey muerto, rey puesto”, ya comenzaron a sonar nombres para reemplazar a Giusto y ocupar un lugar soñado, sobre todo por la fuerte sintonía política entre Milei y la presidenta de Italia, Giorgia Meloni. El exjefe de gabinete Guillermo Francos; el actual secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, y el cónsul en San Pablo, Luis Kreckler, figuran en las listas –iniciales y tentativas– que el mundo diplomático comenzó a hacer ni bien se concretó la vacante en la sede diplomática, momentáneamente a cargo de la encargada de negocios, Alicia Silvana Barone.

Atados a la lógica de negar todo hasta que se produzca alguna novedad, cerca de los candidatos se mostraron distantes. Francos, por caso, adujo en conversaciones privadas que no podría mudarse a Roma y dejar a su hijo más pequeño, de 10 años, sin sus compañeros de colegio. Scioli, que acaba de realizar una de sus habituales giras de trabajo (carnaval de Gualeguaychú, Jujuy, Bariloche y mañana Mar del Plata, todo en pocos días), dejó trascender que no piensa en repetir su experiencia como embajador en Brasil, donde estuvo durante las gestiones de Alberto Fernández y parte de la actual. Kreckler, actual cónsul en San Pablo y jefe negociador del acuerdo comercial con EE.UU., aún espera el sí del gobierno británico para ser embajador allí, aunque nadie lo descarta para Roma, uno de los sitios disponibles más codiciados para políticos y diplomáticos.

El rechazo a la reforma laboral reconcilió a los Moyano

Después de varios meses sin mostrarse públicamente juntos, Hugo y Pablo Moyano se reunieron en el tercer piso de la sede del Sindicato de Camioneros, en San José 1781, antes de asistir a la movilización en rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. Padre e hijo no ocultaron en los últimos meses sus diferencias por el control del gremio y la obra social del sindicato. De hecho, el actual número dos del gremio regresó la semana pasada a su oficina después de casi seis meses de haber estado alejado, dedicado casi de manera exclusiva a la gestión deportiva del club Camioneros, que este domingo debutó en la primera B, con el polémico Claudio “Chiqui” Tapia en la tribuna.

Hugo, Pablo y Liliana Zulet

Cerca de Pablo Moyano argumentan que su regreso fue para oponerse a la reforma laboral, aunque otros dirigentes en Camioneros sospechan que su vuelta tuvo que ver con que su padre amagó con desplazarlo por completo del consejo directivo del gremio. A pesar del reencuentro, la interna familiar está caliente.

Cúneo Libarona, relajado en Punta del Este y eje de una disputa

El día nublado y algo frío en el este uruguayo no fue obstáculo para el disfrute. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, fue visto por ojos indiscretos en un local a la calle, tomando café de especialidad y comiendo algo dulce con amigos en pleno centro de la exclusiva ciudad balnearia. Ataviado con una chomba blanca y campera azul, Cúneo Libarona disfrutó de una tarde apacible, mientras regresaron al mundo político los rumores que lo ubican en medio de una fuerte disputa interna por la silla en el gabinete que ocupa desde el inicio del gobierno de Javier Milei.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en Punta del Este.

Más de un comensal recordó que, el año pasado, Cúneo Libarona había redactado su renuncia al cargo, con la idea de dejar sus obligaciones y someterse a una operación de rodilla que postergó durante meses, hasta que el propio Presidente le pidió que se quede “hasta marzo”. Mientras su número dos, Sebastián Amerio, es el candidato del asesor presidencial Santiago Caputo para ocupar ese cargo, Karina Milei resiste el avance del consejero y preferiría que Cúneo Libarona se quede donde está.

Villarruel dejó “sin aire” a Bullrich tras la victoria en el Senado

Aislada desde hace largo tiempo de la conducción oficial y sin lugar en la mesa chica del Presidente en la toma de las decisiones importantes, la vicepresidenta Victoria Villarruel hace de las suyas en el único territorio donde aún conserva margen de acción, aunque sea administrativo: el Senado. Allí tensiona con la jefa de los senadores libertarios, Patricia Bullrich, a quien dejó literalmente “sin aire” luego de la aprobación de la reforma laboral en el Senado.

Patricia Bullrich y Victoria Villarruel Archivo

¿Qué ocurrió? La conferencia de prensa que Bullrich organizó para comunicar los cambios en la reforma laboral no fue transmitida por Senado TV, el canal oficial de la Cámara alta, pese a que su equipo lo solicitó con antelación. Ni siquiera hubo un link institucional, y solo la prensa acreditada difundió los anuncios en sus propios medios. Para amplificar el mensaje, y sin darse por vencido, la senadora debió replicar un recorte de la transmisión de un canal de noticias.

Horas antes, en la reunión de labor parlamentaria que encabezó Villarruel, Bullrich había llevado la iniciativa política. Llegaba de cerrar los cambios con el gabinete en Casa Rosada, un ámbito que la vicepresidenta no frecuenta desde hace meses.

Jorge Macri, en sintonía con un influyente amigo de su primo Mauricio

En tiempos en los que combina los asuntos de gestión con el posicionamiento de la ciudad en el exterior (estuvo en España el mes pasado), Jorge Macri recibió días atrás a un influyente empresario norteamericano, que supo hacer buenas migas con su primo, el expresidente Mauricio Macri. Jack Rosen, presidente del Congreso Judío Americano, estuvo días atrás en Buenos Aires, y además de sus pasos por los ministerios de Seguridad y Defensa del gobierno de Javier Milei, se sentó mano a mano con el jefe de gobierno porteño, a quien ya conocía y a quien invitó a Israel para un “programa de alto nivel”.

Jorge Macri en una marcha en repudio a los atentados de Hamas en Israel, en octubre de 2023. Alejandro Guyot

De excelente llegada con políticos top de la principal potencia mundial como los expresidentes demócratas Bill Clinton y Barack Obama o el actual presidente Donald Trump, Rosen conoció a Mauricio Macri en Israel, en junio de 2014, cuando el entonces jefe de gobierno porteño buscaba avales para su pelea por la Presidencia, que ganaría al año siguiente. Fue él quien acercó a Macri con el primer ministro Benjamin Netanyahu, un encuentro en Jerusalén del cual también participara el actual secretario general de Gobierno, Fulvio Pompeo.