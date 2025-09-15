El canciller Werthein recibió las cartas credenciales del nuevo embajador de Gran Bretaña

Antes de llegar a la Casa Rosada para la asunción de Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior, el canciller Gerardo Werthein pasó por el Palacio San Martín para cumplir un compromiso prioritario. A las 10 de la mañana, el canciller recibió las copias de sus cartas credenciales, presentadas por el nuevo embajador británico en el país, David Cairns, diplomático de carrera y empresario designado en mayo por el gobierno de Gran Bretaña para reemplazar a su antecesora, Kirsty Hayes.

Según informó la embajada británica en Buenos Aires, durante el encuentro “se realizó un repaso sobre el estado de la relación bilateral y se analizaron oportunidades de cooperación bilateral en diversas materias”. También se aclaró, sin mencionar el conflicto entre ambos países por la soberanía de las islas Malvinas, que “ambos funcionarios destacaron la importancia de un vínculo diplomático que este año cumple 200 años, desde que en 1825 se firmó el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación”.

“Me siento muy honrado de poder representar a mi país ante la Argentina, justo en el año del Bicentenario de nuestras relaciones diplomáticas. En estos 200 años hemos cultivado la cooperación en áreas tan diversas como el comercio, la política, la ciencia o la cultura, y eso ya forma parte de nuestras identidades como británicos y argentinos. Espero profundizar esos lazos y apoyar lo que claramente es prioridad para nuestro Primer Ministro y su Presidente: el crecimiento y la prosperidad”, dijo Cairns, según el comunicado oficial.

La llegada del nuevo embajador se da en el contexto de un vínculo de sintonía plena desde la llegada al poder del gobierno libertario. Fuentes diplomáticas destacaban como señales positivas que Cairns fuera recibido en el Palacio San Martín por el propio canciller, ya que varios embajadores tuvieron al secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun, recibiendo sus cartas credenciales en las últimas semanas. En el caso del embajador británico, se trató del primer día hábil desde su llegada al país, que se produjo durante el fin de semana.

Currículum

Con más de 30 años de trayectoria en distintos destinos-ninguno en Sudamérica- y un pasado reciente en la petrolera estatal de Noruega Equinor, Cairns cuenta en su currículum con misiones diplomáticas en ciudades como Estocolmo, dos pasos por Tokio (director de Comercio e Inversiones en uno de ellos) y Ginebra (primer secretario ante la OMC), eslabones de una carrera que comenzó en 1993 y un nítido perfil comercial, con varios pasos por la cancillería británica, en las direcciones de Seguridad, el vínculo con la Unión Europea, y la dirección de Patrimonio, Seguridad y Servicios Corporativos.

El paso reciente de Cairns por Equinor (desde 2019 hasta hace pocos meses se desempeñaba como vicepresidente de la compañía petrolera, que tiene intereses en Argentina) tiene que ver con una arraigada costumbre en los diplomáticos con mayor kilometraje, que buscan experiencia en managment antes de retornar a la función pública, según fuentes del sector.

Desde su llegada a la Casa Rosada, el Presidente manifestó su deseo de tener un buen vínculo con sus pares británicos, en el contexto de su alianza con “las potencias de Occidente”, entre las que destaca a Estados Unidos e Israel. Y más allá de la orientación laborista del actual gobierno de Keir Starmer en Gran Bretaña, las relaciones en el ámbito comercial se desarrollan con normalidad. El único lunar, claro y evidente, es la irresuelta disputa por la soberanía de las islas Malvinas, que la Argentina reclama cada año en las Naciones Unidas y otros foros diplomáticos regionales e internacionales.

En septiembre del año pasado, ambos gobiernos formalizaron un acercamiento luego de la reunión y el “acuerdo de cooperación” informal que suscribieron, en New York, la entonces canciller Diana Mondino y su par británico, David Lammy. Se incluyeron en aquel acuerdo el retorno del vuelo a las Malvinas con escala en Córdoba y el chárter para familiares, realizado a fines del año pasado.

“Me comprometo a que, durante nuestro gobierno, podremos tener una hoja de ruta clara para que las Malvinas vuelvan a manos argentinas”, expresó el Presidente el 2 de abril pasado, frente al monumento en recordación de los caídos argentinos en la guerra entre ambos países, desde abril a junio de 1982.

La idea esbozada por Milei en aquel acto-que Argentina “vuelva a ser potencia” y que, por esa razón, los pobladores de Malvinas “quieran ser argentinos”-fue respaldada por la administración libertaria, aunque motivó distintas críticas desde la oposición política.

Para el excanciller Rafael Bielsa, por caso, se trató de “un abandono de la tesis de la soberanía-la que hay que negociar con el Reino Unido-por una implícita aceptación del argumento de la autodeterminación, al sugerir que cuando los isleños (como pueblo presuntamente originario) quieran, se unirán a la futura Argentina potencia”.

Más allá de la siempre vigente polémica en torno al reclamo argentino por las islas, el vínculo comercial bilateral se sostiene con fluidez. En mayo pasado, estuvo en Buenos Aires Fabian Hamilton, veterano dirigente laborista, miembro del parlamento y trade envoy (enviado de comercio) para el Cono Sur, para sostener reuniones con sus pares del gobierno argentino y empresarios locales.