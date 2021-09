El “carpincho” que fue a votar y otras perlitas de las PASO legislativas

Ser la primera elección a nivel nacional signada por la pandemia de coronavirus no es la única particularidad de estas PASO legislativas. Es que desde el comienzo de la jornada electoral se reportaron en los locales diversas situaciones que quedarán estampadas como anécdotas de este domingo 12 de septiembre, fecha en que los argentinos eligen a sus candidatos para las legislativas de noviembre.

El “carpincho” que fue a votar

Durante la campaña hubo un tema que apareció fuera de la agenda electoral, pero que luego despertó opiniones y comentarios dentro de las filas políticas: la invasión de carpinchos en Nordelta, una zona de barrios privados en el municipio de Tigre.

Y para que la discusión instalada sobre cómo proceder no quede empañada por los comicios, un vecino de dicho partido bonaerense refrescó la temática hoy, cuando llegó a votar al colegio San Pedro -donde también emitió su sufragio el precandidato Diego Santilli- con una careta de carpincho que cubría su cara. Sorprendidos, algunos concurrentes lo saludaron con un puño y se sacaron fotos con el particular personaje que también tenía camisa, bufanda y pantalones de raso negros.

El "carpincho" que votó en Tigre

Sanitizar, ¿hasta las boletas?

Los estrictos protocolos por la pandemia fueron definidos en la previa de los comicios y, además de los partidos políticos, los protagonistas de estas elecciones serán sin dudas los sanitizantes y el alcohol en gel. Antes de la apertura de los locales, los trabajadores de cada escuela se encargaron de utilizarlos para dejar higienizados los espacios y así evitar contagios de Covid-19.

Mendoza no fue la excepción. No obstante, las tareas de control fueron más que estrictas y en un colegio, con una manguera y un tanque naranja, un hombre higienizó desde las banderas argentinas hasta las boletas. ¿Se podrán leer los nombres de los candidatos o habrán desaparecido ante la avanzada de la desinfección?

Tareas de desinfección en Mendoza

Tareas de desinfección en Mendoza Marcelo Aguilar

El “ejército” de fiscales más fieles de Tolosa Paz

Los memes en redes sociales estallaron cuando la precandidata del Frente de Todos (FdT) Victoria Tolosa Paz contó que tenía 16 nietos. Hoy parte de la enorme familia que construyó con su marido Enrique “Pepe” Albistur -de estrecho vínculo con el presidente Alberto Fernández- participa de las elecciones para cuidar sus votos.

“Tengo a mis hijos todos fiscales de esta elección, así que están todos con tareas desde muy temprano, en esta escuela y en otras”, contó en C5N la mujer que encabeza la lista del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, luego de votar en el colegio 67 de La Plata. Según lo informado desde su equipo a LA NACION, Bautista, Juana y Joaco fiscalizan hoy en dicho centro de votación.

Victoria Tolosa Paz votó en la escuela N° 67, donde sus hijos Bautista, Juana y Joaquín son fiscales

Durante la campaña, Tolosa Paz ya había relatado que todos compartían un grupo de WhatsApp, de nombre ¿Quién come en casa?. “Hoy no come nadie en casa”, manifestó entre risas. “Va a ser un día de mucha tranquilidad, va a ser un almuerzo atípico porque además todos tienen que ir a votar, los grandes, y los pequeñitos están con sus padres en sus casas. Va a ser un almuerzo familiar distinto, pero de ahí me iré a ver al gobernador Axel Kicillof entrada la tarde y esperaremos juntos”, detalló minutos antes de las 10.

Precandidato apasionado

En el día en que se conocerá si el exvicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli o el neurocientífico Facundo Manes encabezará la lista de Juntos en la provincia de Buenos Aires, el primero de ellos le demostró amor a su pareja, Analía Maiorana, que lo acompañó al local de votación y con quien se besó en las puertas del colegio San Pedro. “Lo más importante es el acompañamiento de mi esposa, de mis hijos. Fueron muchos días, hicimos muchos kilómetros, son horas que uno le quita a la familia”, remarcó.

Diego Santilli votó en el Colegio San Pedro de Tigre

Diego Santilli votó acompañado de Analía Maiorana Hernán Zenteno

Denuncia “al paso”

La diputada de Juntos por el Cambio Silvia Lospennato compartió esta mañana dos fotos en un mismo posteo de Twitter. La primera imagen la mostraba en la puerta de la escuela de la Provincia donde votó. La otra, retrataba un pasacalles desplegado justo a la altura de dicho edificio. “Moreno con todo y con todos”, decía el cartel, que promocionaba la candidatura de Tolosa Paz a diputada y de Noelia Saavedra a concejala, bajo la conducción de Mariel Fernández como intendenta.

Lospennato no perdió tiempo. “Yo ya voté y, de paso, denuncié el cartel en infracción en la puerta de mi escuela”, escribió la legisladora, con eje en la veda electoral que prohíbe el proselitismo electoral.

Yo ya voté y de paso denuncié el cartel en infracción en la puerta de mi escuela 💪🇦🇷 pic.twitter.com/ZkDkb9dsPw — Silvia Lospennato (@slospennato) September 12, 2021

Payaso 24 horas

Mario Adrián Gabaglio, más conocido como “El Payaso Marulito”, buscaba ser precandidato a legislador porteño por el Partido Renovador Federal, pero no pudo lograrlo por un incumplimiento de su espacio político a las normas electorales.

“Cumpliendo con el acto cívico este 12 de octubre pese a que prescribieron la lista del payaso”, dijo en un video Gabaglio -que no abandona jamás su caracterización- después de llegar a emitir su sufragio con su tradicional peluca de colores, una nariz roja, un moño de lentejuelas azul y pantalones a tono.

VAMOS PAYASO MARULITO 😍 pic.twitter.com/gWcbzjJUDu — Maria Tactica (@LaSupremaOkBACK) September 12, 2021

