Elecciones PASO 2021 en Argentina, en vivo: dónde voto, todas las listas de candidatos y cómo ver online

Los precandidatos María Eugenia Vidal y Martín Tetaz, acompañados por los principales dirigentes del partido, lideraron el habitual desayuno de JxC antes de la jornada electoral. “Es importante que la gente vaya a votar masivamente”, destacaron. Patricia Bullrich, presidenta del PRO, valoró esta elección legislativa como “muy trascendente”. En CABA se renovarán 15 bancas de diputados en las elecciones generales, pero hoy JxC definirá sus internas (adelantaron que todas las listas de precandidatos del partido estarán en el búnker esta noche, más allá de ganadores o perdedores).

08.00. Protocolo para a votar: todo lo que hay que saber

En los últimos días se difundieron diferentes versiones (muchas falsas) sobre qué se necesita para ir a votar en las PASO 2021. Hay que recordar, eso sí, que estas elecciones primarias están organizadas bajo el protocolo sanitario establecido por el contexto pandémico. ¿Qué tenés que saber antes de entrar al cuarto oscuro? Acá va una lista con 12 recomendaciones, en base a las medidas establecidas por la Cámara Nacional Electoral: 1) Si cambiaron tu habitual lugar de votación es porque se ampliaron los puntos disponibles para evitar una mayor reunión de personas en la misma escuela; 2) Si sos una persona con factor de riesgo recomiendan ir a votar entre las 10.30 y 12.30 , en un horario prioritario, por lo que deberán cederte el lugar en la fila; 3) Las mesas están en lugares abiertos o ventilados, y los cuartos pueden ser móviles, en espacios abiertos o semiabiertos techados; 4) Se debe concurrir con barbijo (el presidente de mesa puede solicitar que se lo corra solo por identificación) y en cada centro de votación hay un “facilitador sanitario” que velará por el correcto funcionamiento del protocolo, además de desinfectar a cada votante con un kit sanitario; 5) Sin acompañantes: se recomienda el ingreso al establecimiento sin acompañantes, salvo en casos de fuerza mayor; 6) No hay que cerrar el sobre con saliva. Y es falsa la versión que circuló sobre la supuesta nulidad. Alcanza con cerrar el sobre con la solapa hacia adentro y en ningún caso afecta su validez, por lo que no hay necesidad de pegarlo; 7) Se recomienda que los electores lleven su propio bolígrafo para firmar el padrón, y en caso de no hacerlo le será provisto uno debidamente sanitizado; 8) Se recomienda llevar el número de orden que figura en el padrón; 9) Para evitar la manipulación del DNI, deberá ser apoyado sobre la mesa; 10) La constancia de emisión del sufragio no será entregada en mano por la autoridad de mesa, sino que la dejará sobre la mesa de donde será recogida por el elector; 11) El control de boleta solo será para corroborar que están en los cuartos, pero los fiscales deberán evitar la manipulación de las boletas más allá de lo estrictamente necesario; 12) Luego de ejercer el derecho a voto, el elector deberá retirarse del establecimiento y es probable que se le indique que salga por un lugar distinto al que ingresó.

07.20. Todas las listas: todos los candidatos, por jurisdicción y partido político

Podés consultar todas las listas de precandidatos a diputados y senadores. Las encontrás en: “Elecciones 2021: todas las listas de las PASO”, con primeros puestos y nóminas completas por provincia. Elegí una provincia y revisá cómo están conformadas las listas del Frente de Todos, Juntos por el Cambio, la tercera vía, la izquierda y más.

07.10. Ecobicis gratuitas en Ciudad

En CABA, el gobierno liberó el uso de Ecobici. Así lo informaron: “Por las PASO vamos a habilitar el ‘pase básico gratuito’ para quienes no cuentan con un pase adquirido. Con el ‘pase básico’, este domingo podrás hacer cuatro viajes de hasta 30 minutos cada uno. Recordá que tenés que anclar la bici en la estación más cercana del lugar donde votás y que si superás el tiempo permitido, se cobrará el exceso de uso, tal como funciona de lunes a viernes”.

07.05. ¿A qué hora estarán los resultados de las PASO?

En el Gobierno se preparan para una larga noche de este domingo: en la última semana advirtieron que antes de las 23 no habrá resultados oficiales publicados . Los datos surgen de las estimaciones que hicieron en el Ministerio del Interior, que conduce Eduardo de Pedro. Como adelantó LA NACION, la demora que pronostican -explican en el Gobierno- se debe a las condiciones que marca la pandemia de Covid-19, que harán, por ejemplo, que la votación se demore dentro de las escuelas más allá de las 18, y al extenso número de boletas que hay en algunos distritos.

07.00. ¿Qué se vota en las PASO 2021?

A lo largo de este domingo, Los argentinos se acercarán a las urnas para la renovación de parte del cuerpo de legisladores nacionales. Las votaciones de este año serán las primeras en desarrollarse en el contexto pandémico, por lo que se establecerá un protocolo sanitario que incluirá nuevos lugares de votación y medidas de prevención y cuidado específicas durante la jornada electoral. Las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) se realizan desde 2009 antes de los comicios legislativos y nacionales. En ellas se determina la oferta electoral de los comicios generales. A partir de las PASO, sólo las listas que superen el 1,5% de votos en el padrón correspondiente tienen derecho de presentarse a la elección general. También sirven para que los partidos, frentes o alianzas electorales definan a sus candidatos presentando varias listas bajo un mismo sello.

En estas elecciones legislativas la Cámara de Diputados renovará 127 de sus 257 bancas y el Senado 24 de los 54 escaños que posee. Mientras que todo el país votará para renovar la Cámara Baja, sólo 8 provincias votarán a sus representantes en la Cámara de Senadores. En 2021 será el turno de Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Tucumán y Santa Fe.

Acá podés encontrar todas las respuestas a tus últimas preguntas antes de ir a votar: dónde voto, qué documentos son válidos para votar, el protocolo Covid (alcohol y barbijos), qué pasa si no voto en las PASO, y qué hago si no figuro en el padrón definitivo. A estar atentos: el 25% de los electores cambia su lugar de votación en el padrón electoral. Las mesas están abiertas de 8 a 18.

Podés consultar el padrón electoral para las PASO en LA NACION. Habrá que estar atentos por varios cambios respecto a otras elecciones, y la Cámara Nacional Electoral recomienda a los electores la consulta previa del padrón definitivo para evitar que se extienda la estadía en los lugares de votación. ¿Qué pasa si no figuro en el padrón definitivo? Quienes no aparecen en el listado de las próximas elecciones legislativas deberán justificar su ausencia por estar excluidos del Registro Nacional de Electores.

Podés seguir la cobertura en TV de la jornada electoral por el canal de Youtube de LN+. Con trasmisión en vivo las 24 horas.

Seguí el minuto a minuto de la jornada en LA NACION. Votaciones, declaraciones, tendencias, opiniones de los especialistas, resultados y servicios. La información de todo lo que sucede en el país en las Elecciones 2021.