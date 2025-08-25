El caso de los audios | El empresario Jonathan Kovalivker se presentó en Comodoro Py y entregó su celular

El empresario Jonathan Kovalivker, investigado por presuntos sobornos en la Agencia de Discapacidad, se presentó hoy en los tribunales de Comodoro Py y entregó su teléfono.

La Justicia lo buscaba desde el jueves pasado para secuestrarle su celular. El empresario se presentó hoy con su abogado, Martín Magram, en la fiscalía de Franco Picardi, que tiene a su cargo la investigación del caso.

El teléfono ya va camino a ser analizado. Se lo llevó esta tarde la Policía de la Ciudad. La tarea de apertura del aparato la hará la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), del Ministerio Público Fiscal.

La Datip tiene además otros teléfonos en proceso de apertura desde la semana pasada. Ni bien haya bajado el contenido de los aparatos, tiene la indicación de remitirlo a la fiscalía. Son dos de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia de Discapacidad (Andis); uno de Daniel Garbellini, funcionario de la Andis sospechado de haber cobrado sobornos (que fue el único que aportó la clave para abrir su celular), y el tercero, del empresario Emmanuel Kovalivker, el hermano de Jonathan y también directivo de la droguería Suizo Argentina.

Jonathan Kovalivker sale de Comodoro Py ENRIQUE GARCIA MEDINA

Este lunes, en paralelo, el juez de la causa, Sebastián Casanello, solicitó el bloqueo de las cajas de seguridad de Spagnuolo y Daniel Garbellini, y de los empresarios Kovalivker -además de Jonathan, su hermano Emmanuel y su padre, Eduardo-.

Casanello envió el pedido de congelamiento al Banco Central de la República Argentina (BCRA) con el objetivo de garantizar que nadie se lleve elementos que puedan ser evidencias para el caso. Tomó esta medida a pedido de Picardi.

En esta causa, se que inició hace cinco días, el primer objetivo de los investigadores es reunir todos las pruebas posibles. Es por eso que el juez allanó la semana pasada los domicilios de Spagnuolo, Garbellini y los Kovalivker, se hizo de sus teléfonos celulares y se llevó de la Agencia de Discapacidad las computadoras de los funcionarios involucrados en el caso y de secretarias del área.

El viernes pasado, Emmanuel Kovalivker fue interceptado por la policía cuando intentaba irse de Nordelta en su auto con 266.000 dólares en efectivo. También le secuestraron 7.000.000 de pesos.

Su hermano, Jonathan, sí logró irse de Nordelta ese día, cuando la policía se presentó en su casa a buscarlo. Todo indica que antes de irse, vació la caja fuerte de su dormitorio. Desde entonces lo buscaban. Hoy, se presentó ante el fiscal.

A ninguno de los investigados pretendían detenerlos.

Ariel De Vicentis, jefe de Seguridad de Nordelta, declaró hoy en Comodoro Py acusado de encubrimiento Enrique García Medina

Casanello, además, le tomó hoy declaración indagatoria al jefe de seguridad de Nordelta, Ariel De Vicentis, acusado de haberle avisado a Jonathan Kovalivker, que la policía lo estaba buscando y de haber permitido así que la eludiera.

Jonathan se fue de Nordelta en su Audi blanco mientras los delegados de la Justicia estaban todavía en la garita externa del barrio.

De Vicentis, acusado de encubrimiento, lleva más de 11 años trabajando en la seguridad de Nordelta, según su página de LinkedIn. Su declaración indagatoria fue hoy y el juez tiene ahora diez días hábiles para decidir si lo procesa.

Jonathan Kovalivker, en una entrevista sobre polo

Noticia en desarrollo