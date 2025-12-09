El caso de los Cuadernos | El juicio oral repasa el modus operandi de “La Camarita” y expone el presunto sistema de retornos

“En el año 2004, el arquitecto [Julio] de Vido me citó en su despacho y me dijo que por orden del presidente debía garantizar en forma personal el éxito acorde a los intereses del gobierno de las licitaciones públicas [..] porque la obra pública iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero para los gastos políticos”.

El testimonio pertenece al empresario Carlos Wagner y forma parte del tramo de los Cuadernos de las Coimas conocido como “La Camarita”, cuyo requerimiento de elevación comenzó a leerse esta tarde, en la octava audiencia del juicio oral más extenso de la historia en materia de corrupción.

‘La Cámarita’ es el modo con el que se aludía informalmente a las reuniones en las que más de 40 empresarios se repartían la obra pública.

De las declaraciones de los arrepentidos se desprende que de los sobreprecios en las licitaciones públicas saldrían los retornos para solventar los “gastos políticos”, según los dichos de Wagner, el único empresario acusado de integrar la presunta asociación ilícita que habría liderado Cristina Kirchner. A la expresidenta la acompañó esta vez su otro abogado en la causa, Ary Rubén Llernovoy.

Octava audiencia por Cuadernos

Los detalles de ese mecanismo de recaudación comenzaron a repasarse a través de la lectura del pedido del fiscal Carlos Stornelli, basado en gran medida en las declaraciones de arrepentidos como Wagner -que durante gran parte del período investigado presidió la Cámara Argentina de la Construcción-, o como Ernesto Clarens, la persona que hacía de intermediario financiero entre los empresarios y el Gobierno.

“Las personas de la ‘Camarita’ -precisó el financista Clarens- me dejaban una suma en pesos con una anotación de qué habían cobrado, monto y concepto. El monto dependía de la recaudación, eran alrededor de 300.000 dólares por cada entrega y con frecuencia semanal. El monto que me entregaban era el 10 por ciento de lo que habían cobrado”.

Su declaración y la de Wagner iluminaron este tramo del expediente con detalles sobre el origen y la dinámica de este mecanismo de corrupción que está siendo juzgado.

“Vialidad Nacional llamaba una licitación, compraban pliegos los interesados, todos los compradores del pliego eran convocados a la Camarita”, explicó Clarens.

“Lo primero que se hacía era ‘cobrarse el pase’, es decir, que si alguno de los que estaba sentado en esa mesa le había dado el pase a otra empresa en una licitación anterior, le pedía a esa empresa que le tocaba por turno que renuncie a esa obra”, continuó.

“Después jugaba su posición en el ranking, hasta que ese grupo de personas reunidas se achicaba, y quedaban, a modo de ejemplo, cuatro empresas, ahí volvían a surgir los pases, hasta que surgía el ganador, si quedaban dos, iban en UTE, esto duraba desde las 10 hasta las 18 horas aproximadamente”, amplió.

Según contó, una vez establecido el ganador, se discutía el precio a presentar y, de acuerdo con una planilla que él aportó, la mayoría de las veces se ofertaba con un sobreprecio en torno a un 20%. También dijo que cuatro o cinco empresas tenían que “acompañar” al adjudicatario, para simular competencia.

El financista Clarens estimó que el dinero que circuló en el ámbito de ‘la Camarita’ “bien pudo llegar a los USD 30.000.000”.

Respecto a su rol en la maniobra, Clarens dijo: “Yo me ocupaba de cambiar los pesos por dólares en el mercado informal, obteniendo por ello una comisión que era mi ganancia, que me quedaba en negro”.