El Club Político Argentino exige firmeza contra el narcotráfico

El Club Político Argentino reclamó firmeza contra el narcotráfico en un combate que, enfatizó, debe realizarse desde todos los niveles del Estado y con políticas que no se agotan en el ámbito de la seguridad. “De no hacerlo perderemos esta guerra subterránea, porque se irán debilitando hasta su destrucción los pilares que sostienen nuestra República: la justicia, la seguridad y el sistema de representación política”, advirtió el grupo de intelectuales.

“En medio del ardor por los debates económicos y políticos estalló el crimen aberrante de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, ante la consternación de la sociedad, que ya está expuesta a los peligros de las bandas del narcotráfico que tienen vínculos transnacionales y operan casi libremente en nuestro país, especialmente en los territorios más castigados por la pobreza”, inicia el comunicado de la entidad que preside el economista Ricardo E. Gerardi y tiene como presidenta honoraria a la exintegrante de la Conadep y exministra de Desarrollo Social y Ambiente Graciela Fernández Meijide.

“El Estado en todas sus jurisdicciones y niveles debe actuar con firmeza contra el crimen organizado atacándolo en todos sus frentes. Ello abarca lo territorial, lo financiero, lo comercial, así como lo educacional, la salud, las políticas laborales y habitacionales, para ofrecer a las poblaciones más vulnerables un horizonte digno", agregó la entidad, para alertar: “De no hacerlo perderemos esta guerra subterránea, porque se irán debilitando hasta su destrucción los pilares que sostienen nuestra República: la justicia, la seguridad y el sistema de representación política".

“El Club Político Argentino, que tiene como su principal objetivo la preservación del estado de derecho, exhorta a las autoridades políticas en sus tres poderes (Ejecutivo, Judicial y Legislativo), así como en sus tres niveles de acción: nacional, provincial y municipal, a asumir el deber supremo de defender y concientizar a la Nación sobre las implicancias del accionar de los narcotraficantes nacionales e internacionales que destruyen nuestra vida en sociedad”, completó la organización.