Cerca de Texas: quiénes integran el Cartel del Noreste, la organización que Trump y Sheinbaum tienen en la mira

Las autoridades de EE.UU. informaron recientemente sobre la aplicación de sanciones sobre individuos y empresas relacionados con el Cartel del Noreste, como parte de un esfuerzo conjunto entre los gobiernos de Donald Trump y Claudia Sheinbaum. Algunas de las actividades de la organización criminal de México ocurren cerca de la frontera de Texas.

Quiénes son los individuos sancionados y acusados de formar parte del Cartel del Noreste por EE.UU.

La noticia se conoció a través de un comunicado del Departamento del Tesoro estadounidense. Allí, se identificó a este grupo como una de las organizaciones de narcotráfico más violentas de México, con gran influencia en la frontera cerca de Laredo, Texas.

El gobierno de Donald Trump anunció sanciones contra personas y lugares relacionados con el Cartel del Noreste, que opera cerca de la frontera de Texas BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

En ese sentido, se ejecutaron sanciones que incluyen bloqueos de activos, prohibición de transacciones y medidas secundarias contra personas y lugares relacionados con el Cartel del Noreste.

A quienes el gobierno de Trump señaló como miembros de la organización fueron:

Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”

Fue identificado como el encargado de las operaciones de contrabando de personas en Nuevo Laredo .

. Actúa como “portero” del tráfico de personas a lo largo del Río Grande hacia Texas. En concreto, se encarga de supervisar a los contrabandistas.

a lo largo del Río Grande hacia Texas. En concreto, se encarga de supervisar a los contrabandistas. También es importante en el control financiero , mediante la supervisión de las casas de seguridad de efectivo en Nuevo Laredo.

, mediante la supervisión de las en Nuevo Laredo. Es un socio cercano de Abdón Federico Rodríguez García, actualmente segundo al mando del Cartel del Noreste.

Juan Pablo Penilla Rodríguez

Es un abogado que, según EE.UU., usa su profesión como fachada para ocultar actividades criminales .

que, según EE.UU., usa su profesión como fachada para . La administración Trump considera que el letrado brinda servicios legales a la organización que exceden la relación normal entre abogado y cliente.

que exceden la relación normal entre abogado y cliente. Actúa como el enlace principal entre Miguel Ángel Treviño Morales, quien está en prisión, y el liderazgo actual del Cartel del Noreste.

La información que aportó Estados Unidos sobre las personas y lugares sancionados por vínculos con el Cartel del Noreste Departamento del Tesoro de EE.UU.

Jesus Reymundo Ramos Vázquez, alias “Raymundo Ramos”

EE.UU. lo identificó como un falso activista de derechos humanos que lidera campañas de desinformación a favor del cartel.

que lidera campañas de desinformación a favor del cartel. Ramos presenta denuncias contra el ejército mexicano , paga a personas para que asistan a protestas y protege la reputación de miembros de la organización.

, paga a personas para que asistan a protestas y protege la reputación de miembros de la organización. Su labor es mejorar la imagen del Cartel del Noreste ante la opinión pública.

Otros nombres del Cartel del Noreste identificados por EE.UU.

En otra publicación similar que se publicó en agosto de 2025, el Tesoro estadounidense informó sanciones contra personas relacionadas con la organización. Estos fueron los nombres mencionados:

Abdon Federico Rodríguez García : actualmente el segundo al mando del Cartel del Nordeste.

: actualmente el segundo al mando del Cartel del Nordeste. Antonio Romero Sánchez : un expolicía fugitivo que tiene un alto rango en el cartel.

: un expolicía fugitivo que tiene un alto rango en el cartel. Francisco Daniel Esqueda Nieto: el encargado de las operaciones tácticas de la organización en Nuevo Laredo.

Anteriormente, en 2013, las autoridades de EE.UU. arrestaron a Miguel Ángel Treviño Morales, entonces líder del grupo narcotraficante. Lo propio ocurrió en 2022, cuando se informó la detención de Juan Gerardo Treviño Chávez, cabeza del Cartel del Noreste.

Trump y Sheinbaum, juntos contra el Cartel del Noreste: el embajador estadounidense en México celebró la colaboración

Luego de que el Tesoro de EE.UU. anunció las sanciones contra personas y lugares relacionados con la operación criminal, el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, se refirió al hecho.

“Cortar el dinero equivale a debilitar al cártel. Vamos contra quienes lo facilitan, especialmente quienes manejan recursos ilícitos. Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, están dando resultados para proteger a nuestra gente”, escribió en su cuenta de X.