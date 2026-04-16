Santa Fe subasta autos y motos incautados al delito con récord de inscripciones

El gobierno de Santa Fe rematará este jueves 150 lotes de vehículos de origen ilícito en la ciudad de Rosario. La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) busca —indicaron autoridades— reintegrar a la comunidad elementos incautados a organizaciones criminales mediante una subasta pública, que atrajo a miles de interesados de todas las jurisdicciones argentinas.

El catálogo cuenta con unidades de diversas gamas, entre las que figuran camionetas, vehículos sedán y motocicletas de distintas cilindradas. El lote de mayor valor consiste en una aeronave Cessna 402A con un precio inicial de $50 millones.

El remate está compuesto por 150 lotes de vehículos. Marcelo Manera - LA NACION

La gestión provincial registró más de 5000 personas anotadas para participar del evento, una cifra que representa un máximo histórico para este tipo de convocatorias. Estos inscriptos pertenecen a las 23 provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El acto comenzará a las 16.20 en el Salón Metropolitano de Rosario con el objetivo de recaudar fondos para el resarcimiento de víctimas y el equipamiento de las fuerzas policiales.

El avión Cessna 402A es el lote de mayor precio de partida. Marcelo Manera - LA NACION

Los valores establecidos para el inicio de la puja presentan una quita cercana al 50% en comparación con las tasaciones habituales del mercado. Santa Fe destaca como el único distrito del país que aplica la ley de extinción de dominio para ejecutar este mecanismo de venta de activos, decomisados a la delincuencia.

Requisitos y condiciones de pago

El proceso de venta exige condiciones estrictas para los oferentes: los compradores deben presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) original y abonar un 20% del total en el momento del cierre del lote para la seña y la comisión del martillero.

Los pagos que superen los $100 mil requieren una transferencia bancaria en un plazo de 48 horas, mientras que el saldo restante debe cancelarse en los diez días hábiles posteriores.

La subasta cuenta con distintos tipos de vehículos. Marcelo Manera - LA NACION

La exhibición de las unidades se dividió en dos jornadas en el predio de la calle Junín 501. Los interesados visitaron el lugar el miércoles 15 de abril y pueden hacerlo también este jueves hasta las 13.

El Ministerio de Justicia y Seguridad, junto a la Policía de Investigaciones, está encargado de verificar los antecedentes de cada participante para impedir que integrantes de bandas delictivas recuperen los bienes.

Además, la administración le dará nuevas patentes a los rodados y aplicará un bloqueo de dominio para desvincular los objetos de sus antiguos propietarios involucrados en causas judiciales.

La venta de estos vehículos busca también solucionar el problema de la depreciación por falta de uso y los elevados costos que demanda su custodia en depósitos oficiales. Matías Figueroa Escauriza, secretario de Gestión de Registros, explicó: “El nivel de inscriptos demuestra que hay confianza de la ciudadanía en un proceso que se caracteriza por su transparencia, publicidad y accesibilidad”.