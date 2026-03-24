El Club Político Argentino publicó una declaración a 50 años del golpe de Estado: destacó el valor de la Justicia y el compromiso con la verdad

El Club Político Argentino emitió un comunicado titulado “A cincuenta años del último golpe de Estado” en el que sostuvo que “la persistencia en la aplicación de la ley, el compromiso con la verdad, la búsqueda de un diálogo constructivo y el respeto irrestricto a las instituciones son la única garantía” para que “nunca más” el país padezca horrores como los vividos en la última dictadura.

En su documento, esta asociación, que tiene a Graciela Fernández Meijide como su presidenta honoraria, ratificó “su compromiso con la defensa de las instituciones republicanas, el respeto a la soberanía popular y a la plena vigencia de los derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional y en los pactos internacionales”.

El Club Político Argentino, que recordó que el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 dio inicio a una de las etapas más trágicas y oscuras de la historia de nuestro país, afirmó que el camino recorrido durante estas cinco décadas no ha sido sencillo ni ha estado exento de fuertes embates.

“Sin embargo -sostuvo-, la consolidación de la democracia, con sus deficiencias, limitaciones y los desafíos en cuanto a su mejora continua, sigue siendo la opción escogida por el pueblo argentino.”

“La prepotencia, el crimen, la ocultación de la verdad no se han naturalizado. Y la Justicia (que logró, durante la compleja transición democrática, abrirse paso con el histórico juicio de 1985 a las juntas militares, responsables principales de la violación sistemática de derechos y garantías de la población) continúa siendo un ejemplo valorado por los ciudadanos del país y materia de estudio en el mundo entero”, afirma el comunicado.

“Las heridas infligidas durante aquellos violentos años serán por siempre irreparables -sostiene el documento-. Pero, la persistencia en la aplicación de la ley, el compromiso con la verdad, la búsqueda de un diálogo constructivo y el respeto irrestricto a las instituciones son la única garantía de que nunca más nuestro país tenga que padecer horrores semejantes.”