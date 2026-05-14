Declaró el expolicía que acercó los escritos de Centeno a un periodista LA NACION: “Lo hice por la Patria”

En una audiencia enredada, con preguntas repetidas y varios reclamos entre las partes, el policía retirado Jorge Bacigalupo declaró como testigo durante más de 8 horas en el juicio oral de los cuadernos de las coimas y repasó cómo y por qué entregó los escritos del chofer Oscar Centeno al periodista Diego Cabot para que los investigara.

“Por la Patria”, dijo una y otra vez, ante las preguntas de muchas de las defensas, interesadas en conocer la mayor cantidad posible de detalles acerca de aquella entrega y las motivaciones del expolicía. Tras un largo cuarto intermedio, la audiencia fue finalmente suspendida y seguirá el martes próximo.

Bacigalupo, sargento retirado de 81 años que inició su carrera en la Policía Federal a mediados de los 70, relató y ratificó la historia de que alrededor de 2017, Centeno -por entonces su amigo- le entregó el material dentro de una caja cerrada que pidió que guardara, en medio de una serie de denuncias cruzadas que mantenía con su pareja Hilda Horovitz.

Nunca estuvo al tanto del contenido de esos escritos, dijo, pero sospechaba que podrían contener, a raíz de lo que le había mencionado su amigo Centeno. “Me decía que había anotado todo”, dijo.

Oscar Centeno en los tribunales de Comodoro Py, en una audiencia anterior Ricardo Pristupluk

Bacigalupo lo exhortó entonces para que “se pusiera a derecho” y entregara a la Justicia esos escritos, que el policía mantuvo bajo su cuidado aproximadamente por “un año y medio”, estimó hoy en su declaración.

Ante lo que él mismo interpretó como evasivas por parte de su amigo, tomó la decisión de entregar él mismo el material al periodista Cabot, su vecino. “Lo hice por la Patria”, repitió en distintos tramos de su declaración, sin profundizar en el concepto.

De a ratos molesto con las preguntas de las defensas, que cayeron sobre él desde las 9 de la mañana, el policía relató también que en los primeros meses de 2018 Centeno le pidió que le devolviera la caja, convencido de que todavía la tenía consigo.

“Te pido que te retires”

Tal como dio a entender en su relato, la amistad entre ambos, nacida en una remisería de San Fernando en la que trabajaban, terminó el día en que le devolvió la caja, abierta. “Vos estuviste haciendo negocios con esto”, le espetó Centeno. “Te pido que te retires de mi casa”, le contestó Bacigalupo, según su testimonio.

Recordó viejas conversaciones entre ambos; repuso la tentación de Roberto Baratta, uno de los presuntos recaudadores, de “agarrar” uno de los bolsos rebosantes de euros que transportaba hacia la quinta de Olivos; repitió que mantuvo los cuadernos siempre bajo secreto, incluso frente a su familia, y reconstruyó su llegada como chofer al Ministerio de Planificación, de la mano de Centeno.

Roberto Baratta durante el juicio Ricardo Pristupluk

Repasó detalles de su entrevista con LA NACION, sus encuentros con el periodista Cabot y la visita del fiscal Carlos Stornelli a su casa.

En varias oportunidades, el tribunal intervino para encauzar el debate, traduciendo o corrigiendo preguntas de las defensas o pidiéndole al testigo que las respondiera.

Está previsto en la agenda del juicio que al término de la declaración de Bacigalupo, siga la pareja de Centeno, Horovitz, y luego Miriam Quiroga, una excolaboradora de Néstor Kirchner que declaró ser también su amante, quien todavía no pudo ser localizada por el Tribunal, según se informó al comienzo de la audiencia.