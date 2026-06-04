El Club Político Argentino señaló el proceso de selección de jueces y alertó por una “creciente degradación” institucional

Cuando ya asomaban los primeros chispazos de la agitada sesión del Senado en la que se alteró la lista de pliegos a tratar y se aprobaron, finalmente, los dictámenes de 74 candidatos, el Club Político Argentino advirtió por una “creciente degradación” de las instituciones argentinas y reclamó que “la valía moral, profesional y académica” debe ser el único criterio objetivo para nombrar a los jueces.

“Argentina vive, desde hace tiempo, una creciente degradación de sus instituciones fundamentales. Cuando esa degradación afecta a la justicia, se comienzan a desmoronar los fundamentos que hacen que podamos vivir juntos”, advirtió la entidad que preside Ricardo Gerardi y, de manera honoraria, encabeza Graciela Fernández Meijide.

El documento no menciona por su nombre a María Verónica Michelli, la postulante a jueza federal de La Plata que fue vetada por el presidente Javier Milei por ser pariente del periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon. Pero parece haber sido redactado a la medida del caso.

“Asistimos con asombro a un proceso de nombramiento de jueces que vulnera los procedimientos establecidos. Este debe basarse exclusivamente en el criterio de idoneidad, que exige la Constitución. La valía moral, profesional y académica de los candidatos son los únicos criterios de selección. Aplicar otros significaría discriminarlos por sus creencias personales, por el lugar o la familia en que les tocó nacer, por sus elecciones privadas de vida”, alertó el Club Político Argentino.

“Todos merecen una estricta igualdad de trato. Hay un proceso formal de selección en diversas etapas, que se ha reglado justamente para evitar la discrecionalidad”, añadió el colectivo de intelectuales, profesionales y académicos, que valoró el proyecto elaborado por dos jueces de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, para limitar la discrecionalidad política en los concursos de los magistrados.

“El procedimiento podrá mejorarse, sin dudas. El Club Político ve con agrado la reciente propuesta de la Corte Suprema orientada a mejorar la selección de los jueces, pero, mientras otro modelo no se haya aprobado, se debe respetar el régimen vigente. Necesitamos confiar en el cumplimiento de procedimientos justos, en decisiones fundadas”, indicaron.

Y concluyeron: “La confianza regenera los vínculos personales, sociales y políticos. La confianza en que se respeten la letra y los valores de la Constitución es la piedra basal para regenerar la convivencia social y permitir un desarrollo estable”.