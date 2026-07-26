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El conflicto entre Brasil y Argentina: qué significa llamar a consultas a un embajador

Fue la medida de protesta diplomática que tomó el gobierno de Lula da Silva tras los insultos de Javier Milei contra el mandatario brasileño

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El gobierno del presidente brasileño Lula da Silva decidió tomar una medida de protestas diplomática tras los insultos de Milei
El gobierno del presidente brasileño Lula da Silva decidió tomar una medida de protestas diplomática tras los insultos de MileiEraldo Peres - AP

El gobierno de Brasil llamó a consultas a su embajador en la Argentina, Julio Bitelli, luego de los insultos y descalificaciones que el presidente Javier Milei profirió contra Luiz Inácio Lula da Silva durante un acto del Partido Liberal (PL) en San Pablo, junto a Flavio Bolsonaro.

El llamado a consultas es una medida de conflicto intermedia en la diplomacia internacional que evidencia una fuerte tensión bilateral. Mediante este recurso, un gobierno exige el regreso temporal de su embajador para evaluar una situación crítica o preocupante junto a las autoridades de la Cancillería.

En un acto junta a Favio Bolsonaro, Milei insultó a y su homólogo brasileño
En un acto junta a Favio Bolsonaro, Milei insultó a y su homólogo brasileñoap - AP

El gesto busca manifestar un profundo descontento, revisar la estrategia geopolítica o presionar al Estado receptor sin llegar al extremo de romper relaciones diplomáticas. Se trata de un mecanismo protocolar que subraya la fragilidad del vínculo tras un incidente específico.

Durante un discurso de unos 25 minutos en San Pablo, Milei cuestionó duramente al presidente brasileño. Sin nombrarlo por su nombre de pila, se refirió a Lula da Silva como “el zurdo”, “el ladrón”, “el presidiario” y hasta ironizó sobre un desperfecto técnico en el acto al preguntar si “los micrófonos los mandó a tocar el ladrón”.

En la reciente crisis diplomática entre España y Argentina, el llamado a consultas funcionó como una herramienta de presión de Madrid hacia la Casa Rosada para exigir disculpas públicas a Javier Milei por sus declaraciones contra la esposa de Pedro Sánchez. Aunque el mandatario argentino se negó, España designó posteriormente a un nuevo embajador, Joaquín María de Arístegui Laborde, lo que ayudó a desactivar la tensión bilateral.

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