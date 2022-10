El Consejo de la Magistratura ingresa en una fase más incierta, con un bloque intermedio que define

escuchar

A una semana de las elecciones de representantes de los jueces y de los abogados que conformaron el nuevo diseño del Consejo de la Magistratura, la discusión con el oficialismo acerca de si los magistrados deben o no pagar el impuesto a las ganancias tiñó todo el mundo judicial.

Sin embargo, hubo tiempo en las “mesas judiciales” del oficialismo y la oposición para analizar como quedaron conformados los nuevos equilibrios de cara a las discusiones que se darán en 2023 en el Consejo de la Magistratura, donde deben definir concursos clave para ocupar vacantes en la justicia federal y tomar decisiones con respecto a pedidos de juicio político de jueces bajo investigación.

El nuevo Consejo dibujó un nuevo escenario con tres bloques, no ya dos divididos por la grieta kirchnerismo y oposición. Asi las cosas quedó constituido un bloque no oficialista que nuclea a algunos jueces, incluido Horacio Rosatti, abogados y legisladores, que pude juntar ocho voluntades, otro cercano al oficialismo con otros ocho votos, que incluyen jueces, abogados, legisladores y al representante del Poder Ejecutivo, y un tercer bloque cercano al ex consejero de la Magistratura Diego Molea, que nuclea dos académicos y a una abogada.

Por el lado de los jueces consejeros son Diego Barroetaveña (Lista. Bordo); Agustina Diaz Cordero (Lista Bordo), ambos críticos con el oficialismo; Alberto Lugones (Lista Celeste), votó con el oficialismo y Alejandra Provitola (Lista. Compromiso Judicial).

Entre los abogados están Miguel Piedecasas (UCR); Jimena Latorre (PRO); Héctor Recalde (Fte de Todos) y Fernanda Vazquez (del bloque de Diego Molea).

Entre los académicos fueron elegidos Pamela Tolosa (Diego Moles/UCR) y Guillermo Tamarit (Diego Molea). El representante del Poder Ejecutivo seguirá siendo Geronimo Uztarroz.

Molea, que estuvo con el kirchnerismo y el massismo ahora promete que sus votos estarán cerca del presidente de la Corte y del Consejo Rosatti, pero lo cierto es que esos tres votos pueden ser el fiel de la balanza para dar quorum, conseguir los dos tercios para aprobar una terna o un juicio político.

Asimismo, tendrán mas peso en esta etapa los jueces, con Rosatti con doble voto como presidente para desempatar en caso de que sea necesario.

Sin embargo todo esta por definirse porque resta saber cómo se completarán los estamentos de los legisladores, cuando el Senado y la Cámara de Diputados manden a sus representantes. La ley señala que deben ser cuatro legisladores, “correspondiendo dos al bloque con mayor representación legislativa, uno por la primera minoría y uno por la segunda minoría”. Pero Cristina Kirchner partió su bloque y colocó a un senador de mas en su beneficio. Se verá si mantiene este criterio. El senador Luis Juez entendió que le correspondía ir al Consejo por lo que planteó su caso que está a estudio dela Corte.

Por el lado de los diputados será clave quien ocupe el lugar de Graciela Camaño que llegó por el bloque del lavagnismo, y que en ocasiones acompañó al oficialismo en el Consejo.

A pesar de que hubo notorias diferencias entre los jueces en el Consejo, con los de la lista Bordó por un lado, los de la Celeste por otro y Compromiso Judicial por otro, el debate de la ley de presupuesto que incluyó el pago del impuesto a las ganancias los unió. Hoy se manejan como un bloque común de cara a la discusión económica con el Gobierno y habrá que ver como se alinean cuando empiecen los debates del nuevo Consejo de la Magistratura el mes que viene.