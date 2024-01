escuchar

El expresidente Alberto Fernández marcó su postura frente a la ley ómnibus de Javier Milei, que el Gobierno busca tener media sanción en Diputados y está por ser tratada en el recinto este miércoles. El expresidente replicó un mensaje del conductor y locutor Lalo Mir, que trabaja en Radio Nacional, en contra de la privatización de los medios públicos que propone el ambicioso proyecto del gobierno libertario. “Me parece una tontería”, sostiene en el video.

Fernández primero compartió el mensaje de Bernarda Llorente, periodista y presidente de Télam. “Recomiendo a quienes votarán sobre la Ley Omnibus que antes de hacerlo escuchen y reflexionen sobre el modelo de saqueo y destrucción de país que ayudarán a construir. Lalo Mir hablando sobre el rol de los medios públicos en sociedades democrática ayuda”, escribió Llorente en X.

A continuación, se encuentra el video de Lalo Mir titulado “Sin trabajadorxs no hay medios públicos y sin medios públicos no hay democracia”. En una grabación casera, el conductor y locutor salió en defensa de los medios que Milei busca privatizar. “Estoy acá para pedirles a nuestros legisladores y gobernantes, que privatizar medios públicos es una idea que anda dando vueltas por ahí, me parece una tontería. Si son públicos no pueden ser privados.”, comenzó.

Acto seguido, brindó algunos ejemplos para argumentar su postura: “La cuna del liberalismo y de lo privado, tiene medios públicos: The National Public Radio de Estados Unidos, Radio France, la BBC de Londres, la RAI en Italia, Radio Nederland en Holanda, la Deutsche Welle en Alemania. Son medios públicos que hacen a la cultura, a la historia y a la memoria del país y son fundamentales”.

Recomiendo a quienes votarán sobre la Ley ómnibus q antes de hacerlo escuchen y reflexionen sobre el modelo de saqueo y destrucción de país que ayudarán a construir. Lalo Mir hablando sobre el rol de los medios públicos en sociedades democrática ayuda #NoALasFacultadesDelegadas pic.twitter.com/ux2MfiKEKU — Bernarda Llorente (@bernardallorent) January 31, 2024

“Cancelar medios públicos ya no se discute a esta altura del partido”, cerró Lalo Mir.

El proyecto de la ley ómnibus hace una mención específica a la privatización de TV Pública, Radio Nacional y Télam, empresas que están en un listado de casi cuarenta sociedades estatales o de mayoría pública de las que el Gobierno podría desprenderse de manera total o parcial.

Si bien el listado inicial tenía 40 compañías estatales o con participación estatal mayoritaria sujetas a ser privatizadas, la negociación del texto final en el plenario de comisiones previo al tratamiento legislativo dejó fuera de cuestión a YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales). Pero los medios públicos se mantuvieron en el listado. Una de las compañías que lo integran es Radio y Televisión Argentina S.E. que incluye la gestión de Televisión Pública, Radio Nacional, Canal 12 TV Pública Regional y el servicio Radiodifusión Argentina al Exterior. En el apartado de los medios estatales que podrían ser vendidos también se cuenta la Agencia Télam.

