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El cruce de Luis Caputo con Piers Morgan: “Vas a seguir siendo un mediocre y un resentido”

El ministro de Economía cuestionó los dichos del periodista inglés quien dijo que esperaba que España “aplaste” a la selección como lo hizo Inglaterra en la Guerra de Malvinas

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Caputo se cruzó con Morgan
Caputo se cruzó con Morgan

El ministro de Economía, Luis Caputo, tildó al periodista inglés Piers Morgan de “mediocre” y resentido" luego de que el británico publicara un violento mensaje en X contra la selección argentina tras la eliminación de Inglaterra en el Mundial 2026. “Espero que España los aplaste tan mal como los aplastamos en Malvinas”, manifestó el polémico comunicador.

“Argentina puede ganar o perder el próximo partido. Pero dos cosas van a pasar seguro: los argentinos vamos a celebrar igualmente, y vos vas a seguir siendo un mediocre y resentido”, respondió el titular del Palacio de Hacienda.

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