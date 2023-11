escuchar

El fundador y CEO de Mercado Libre, Marcos Galperin, volvió a referirse al triunfo electoral de Javier Milei, y apuntó contra Jorge Rial luego de que el conductor se burlara en su cuenta de la red social X por el supuesto desembarco de la empresa Amazon al país.

“Alguien que llame a Marcos Galperin para ver cómo está”, escribió esta tarde Rial en su cuenta de X al retuitear un mensaje que hacía alusión a una supuesta llegada de la empresa estadounidense, rumor que comenzó a replicarse por redes sociales.

Tras ello, el fundador de Mercado Libre contestó al conductor con un escueto mensaje acompañado de una imagen que muestra a unos pájaros volando y una cadena rota, previamente amarrada a la Casa Rosada.

“Libres”, replicó Galperin en su mensaje, al igual que hizo el domingo cuando se confirmó el triunfo de Javier Milei como Presidente electo. Además el CEO contestó a varios usuarios de la red social que ante el rumor del desembarco de la empresa multinacional ahondaron en la idea de una “competencia libre”.

“Con ellos competimos en toda América Latina, pero no te olvides que en Peronia competimos con Correo Compras y Mercado Justo. Dos brillantes proyectos de los Capitalistas de Estado que, por supuesto, terminaron pagando todos los contribuyentes”, señaló Galperin apuntando también contra el Gobierno.

En más de una oportunidad, el CEO de Mercado Libre mostró su apoyo al dirigente libertario. Horas antes de que se confirmaran los resultados finales que consagraron al candidato libertario, Galperin envió un contundente mensaje por redes sociales. “Libres”, afirmó junto a una imagen elocuente que mostraba también a unos pájaros volando y una cadena rota. Unas horas antes, el empresario también había dicho “hoy se vota, nunca en blanco”.

Asimismo, durante la campaña electoral Galperin se sumó al repudio de la utilización de la estética de Mercado Libre para montar cartelería y difundir mensajes contra el candidato de LLA.

Incluso, el hombre de negocios llegó a compartir un mensaje que había publicado Guibert Englebienne, de Globant. “No se mancha la reputación de una compañía ejemplar donde 50.000 personas se rompen el lomo todos los días. Ellos merecen el respeto de todos”, apuntó en aquella oportunidad.

Luego el mensaje continuó: “No se usa el dinero de todos los argentinos para ganar una elección. No nos sobra ni corresponde. No se usa el miedo y la mentira para extorsionar e intentar desviar el voto”. Y cerró: “La democracia es de todos. Nos vemos el domingo”.

LA NACION

Temas Política