El cruce entre María Eugenia Vidal y Gabriela Cerruti por la frase del Presidente sobre las “tres copas”

La diputada María Eugenia Vidal cruzó este miércoles a Alberto Fernández luego de una frase del Presidente, que habló, en bromba, sobre ser el “Presidente de las tres copas” . La exgobernadora recibió una respuesta de la vocera presidencial, Gabriela Cerruti.

“Sos el Presidente de la fiesta de Olivos, el vacunatorio VIP, y la inflación más alta de los últimos 30 años, @alferdez. Las tres copas son de la selección”, escribió Vidal con un posteo a las 16. Tan solo cuatro horas después, Cerruti le ofreció una ácida respuesta: “Hay tres copas y hay cuatro de copas. La vida”.

No se trata del primer cruce que protagoniza esta semana la portavoz de la presidencia. Un día antes, mantuvo una acalorada discusión -también en redes sociales- con la líder del Pro Patricia Bullrich, intercambio que tuvo como tema central el operativo de seguridad para los festejos por el arribo de la selección argentina al país.

“En lugar de disfrutar de la llegada de los campeones del mundo, sufrimos una decepción. Y no por ellos. Es evidente que Argentina necesita orden para progresar. Sin dudas, lo que pasó hoy [por ayer] no es el camino ”, tuiteó Bullrich pasadas las 20 en el marco de los numerosos problemas que sufrió el operativo durante su recorrido.

Cerruti replicó casi una hora después por la misma plataforma: “Cinco millones de personas en la calle homenajeando a sus campeones. Con el orden que impone el amor y la alegría. Si sufriste hoy [por ayer} una decepción, Pato Bullrich, es evidente que no estás hecha de la misma naturaleza que el pueblo argentino”.

Conferencia de prensa de Gabriela Cerruti Presidencia

Las declaraciones del Alberto Fernández, en medio de “tensiones mundialistas”

Un cierto escenario de “tensión mundialista” se vivió en el oficialismo luego de que tanto la selección argentina como la AFA le dieran la espalda a Fernández y optaran por no celebrar la obtención de una nueva Copa del Mundo desde la Casa Rosada. En una entrevista para Radio con Vos, el mandatario minimizó lo sucedido.

“Yo sabía que los jugadores tenían un nivel de agotamiento muy grande, querían que la celebración fuera breve. Lo único que hice fue hacerles saber a las autoridades de la AFA que si querían venir a la Casa de Gobierno la tenían a disposición, y ellos hicieron otra cosa y es muy respetable”, sostuvo.

Y acotó: “Así lo interpreté. Creo que cuando empiezan con estas discusiones de por qué no vinieron, que no vinieron porque uno está enojado con este o con el otro, son elucubraciones que se hacen y no me parece que conduzcan a mucho, sinceramente. No es algo que me preocupe de verdad”.

El presidente de la República Argentina, Alberto Fernández Natacha Pisarenko - AP

Se mostró además decidido en no querer “mezclar la política con el fútbol”, a pesar de ser catalogado como “el único presidente que no recibió a un campeón del mundo”.”Me encanta estar haciendo escuela con que el fútbol no se mezcle con la política”, resaltó a continuación.

Durante los últimos tramos del diálogo radial, Fernández destacó: “Bueno, sí, debo ser el único que no los recibió, pero también creo que debo ser el único presidente que durante su mandato la selección ganó la Copa América, la Intercontinental y la del Mundo”.

Y cerro: “Y además de ser el presidente de las tres copas , soy el presidente que, desde Néstor hasta acá, hizo crecer a la Argentina durante tres años consecutivos”.

