El curioso cruce de Cristina Kirchner con una vecina de Quilmes

¿Quién dijo que Cristina Kirchner se borró de la campaña? Casi como una ironía para quienes se preguntan por su silencio, la figura de la vicepresidenta volvió a aparecer con una publicación en redes sociales que hizo la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, durante una recorrida con Máximo Kirchner.

Estaban en San Francisco Solano, cuando el jefe de La Cámpora conectó a su madre con una vecina de la zona, Angelina Noemí Sánchez. “Estoy acá hablando con una vecina que está muy contenta con medidas que se tomaron en tu gobierno. Te paso con ella”, le dice el jefe de los diputados oficialistas a la vicepresidenta en el video subido a Instagram. Al principio, la mujer creyó que le estaban haciendo una broma, pero luego afirmó: “Ay, sos vos, Cristina, me quiero morir, me quiero morir. Yo gracias al gobierno de los Kirchner yo tengo mi pensión graciable, que era imposible de conseguir porque me ponían todos los pretextos. Vinieron los Kirchner y gracias a Dios tengo mi pensión. Muchas gracias. Te seguimos apoyando, el pueblo de Solano está con vos. ¡Vamos Cristina!”.

La charla tuvo lugar antes del acto de cierre de campaña del Frente de Todos en Quilmes, que encabezó la intendenta Mendoza y contó con la presencia de Máximo Kirchner.

La vicepresidenta y jefa política del Frente de Todos estuvo lejos de las cámaras y los micrófonos desde el 17 de agosto, en pleno Olivosgate. En esa semana encabezó dos actos con el presidente Alberto Fernández, a quien le pidió “poner orden” y lo llamó a no enojarse con quienes lo criticaban.

“Solamente en los gobiernos donde gobiernan las grandes mayorías es que las minorías adquieren derechos. Porque si gobiernan las minorías, ellas sólo se reconocen a sí mismas”. Esa frase fue la última que pronunció Cristina Kirchner en un acto público en campaña, cuando le pidió el micrófono a Fernández en La Plata. Después solo hubo un par de tuits y silencio.

El regreso

La idea es que reaparezca en el acto de cierre, también en La Plata. Se quedará con la última palabra antes de las PASO, como resaltan en su entorno. Sus participaciones no obedecen a ninguna estrategia meditada del comando del Frente de Todos, ni al consejo de consultores o gurúes externos.

“Ella estuvo cuando tenía que estar, en medio del quilombo por la foto de Olivos para bancar a Alberto. Después ¿Qué va a hacer? ¿Campaña? No tiene que ser ella la protagonista y tiene demasiada centralidad cada vez que aparece”, apuntó a LA NACION un colaborador del campamento kirchnerista que conoce muy de cerca a la vicepresidenta.

Cristina le puso el cuerpo a la presentación de los candidatos del Frente de Todos la noche del cierre de listas; recibió a los candidatos de Santa Fe en el Instituto Patria; presentó el relanzamiento del Plan Qunita el 12 de agosto en Lomas de Zamora y participó de dos actos seguidos con Fernández y el resto de la cúpula oficialista, en Isla Maciel y en La Plata, el 17 y 18 de octubre, respectivamente.

Muchos esperaban verla el domingo pasado, en un evento del kirchnerismo en Santa Fe, que había sido promocionado por la senadora María de los Ángeles Sacnun -ladera fiel de la vicepresidenta en el Senado- como “el acto de Cristina”. Con el Presidente lejos de la contienda santafecina, la expectativa -alimentada por un afiche que mencionaba a Cristina tres veces con su foto- era que la exmandataria enviara algún mensaje. Nadie en la provincia tenía confirmada una visita presencial o virtual. Pero, como se empezó a especular con su aparición, a último momento incluso se llegó a debatir si al evento debía sumarse el gobernador Omar Perotti. Finalmente la vicepresidenta no apareció.

Victoria Tolosa Paz, Máximo Kirchner y Mayra Mendoza protagonizaron el cierre de la campaña oficial en Quilmes Frente de Todos

Máximo Kirchner, en cambio, está de gira permanente por la provincia, apuntalando sobre todo a los candidatos de La Cámpora. En su última aparición rutilante, Máximo Kirchner volvió a cargar contra el expresidente Mauricio Macri y calificó al candidato opositor Diego Santilli como “un nuevo caballo de Troya porteño”, quien, según dijo el referente camporista, se presenta en la provincia “para defender los intereses de la ciudad de Buenos Aires”.

