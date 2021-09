El dardo de Cristina a Macri que generó un momento incómodo para Massa y otros peronistas: “¡Le votaron todo!”

“¡Y no critico a nadie, no critico a nadie!”. En medio de un discurso regado de afiladas críticas a la oposición, la aclaración por duplicado de Cristina Kirchner intentó salvar uno de los momentos más incómodos que le tocó atravesar no a los adversarios o extraños, sino a varios dirigentes del oficialismo que ayer estaban en el escenario y el auditorio de Tecnópolis .

La historia comenzó cuando la vicepresidenta relató una entrevista de Mauricio Macri que vio en LN+. “¡Decía que yo no lo dejé gobernar, que no lo dejamos gobernar!” , exclamó Cristina Kirchner, para agregar luego que Macri contestó que con un “sí” a la pregunta de que “si los peronistas eran golpistas”.

Lo que siguió fue un aluvión, que tuvo como primer destinatario a Macri, pero también a Miguel Pichetto: “Amigo, amigo: lo llevaste a Pichetto de vicepresidente, que fue presidente del bloque durante los doce años y medio que gobernó el peronismo, que te votaba hasta el café con leche en el Senado , ¿y decís que los peronistas no te dejamos gobernar?

“¡Vamos che! ¡Vamos, vamos!”, continuó Cristina, para cuestionar a los periodistas, y continuar con sus críticas a Macri. “En el Senado mi partido votó los allanamientos de mis tres casas y yo había sido la presidenta del peronismo. ¡De qué me están hablando! ¿De qué me están hablando que no tenían mayoría? ¡No tenían mayoría institucional, pero tenían mayoría política en ambas cámaras!”, bramó.

El cierre de campaña del Frente de Todos en Tecnópolis Prensa FDT

“Rompieron el bloque del peronismo en 2016 y les votaron todo, les votaron lo de fondos buitres, la reforma previsional…” , siguió Cristina que, rápida, cortó allí la enumeración de proyectos que el peronismo respaldó durante el gobierno de Macri. La lista prometía ser larga: como publicó LA NACION en 2018, Cambiemos logró aprobar el 72,4% de las leyes que impulsó con el apoyo de cuatro sectores del PJ: el que lideraba Pichetto en el Senado y los que patrocinaban en Diputados Sergio Massa, Diego Bossio y los líderes de la CGT . En total, el gobierno de Macri consiguió sancionar 181 de 250 proyectos que había enviado hasta enero de 2018.

Massa estaba en el escenario de Tecnópolis, a metros de Cristina. El actual titular de la Cámara de Diputados le dedicó una mirada cómplice a Máximo Kirchner, y continuó aplaudiendo las palabras de la vicepresidenta. Bossio, que lideró ese desprendimiento de la bancada del PJ al que aludió Cristina, orbitaba entonces entre los gobernadores del PJ (algunos presentes también en Tecnópolis), el propio Massa y los peronistas díscolos que, en la provincia de Buenos Aires, y con el sello del PJ, acompañaron la aventura electoral de Florencio Randazzo contra Unidos y Ciudadanos. Alberto Fernández, parado junto a Cristina en el escenario, fue el jefe de campaña de esa cruzada. Frente a Cristina, en el auditorio, varios popes de la CGT, como Héctor Daer, también habían respaldado la aprobación de proyectos de Cambiemos.

Por eso la doble aclaración de Cristina. “Y no critico a nadie. Y no critico a nadie” , insistió, para cerrar: “Son razones y es política”. Si se sintieron aludidos o no, no importó. Todos aplaudieron a la vicepresidenta.

