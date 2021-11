El debate que viene: desde Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de “buena muerte”

MENDOZA.- Es uno de los debates centrales que se viene en el país, entre la vida y la muerte. El Congreso se prepara para discutir cómo una persona elegirá pasar los últimos días ante una enfermedad de extrema gravedad, uno de los temas trascendentales del ser humano y también más controversiales, donde entra en juego la ética. Así, luego de la sanción de la ley que permite el aborto en la Argentina, ahora la discusión se trasladará a la eutanasia o el “suicidio asistido”, una de las decisiones más polémicas, que tiene defensores y detractores en todo el mundo.

Bajo este contexto, legisladores nacionales de Juntos por el Cambio concretaron un primer paso en el camino a una “buena muerte”: dieron a conocer en Mendoza el proyecto de ley de regulación de la eutanasia que ahora presentarán en el Congreso. Así, se buscará regular el derecho de toda persona de solicitar la asistencia y la ayuda necesaria para morir cuando se encuentre sufriendo enfermedades graves o incurables así como un padecimiento grave crónico e imposibilitante.

Los diputados radicales por Mendoza Alfredo Cornejo y Jimena Latorre fueron los encargados de revelar los detalles de la nueva iniciativa que avivará el debate argentino, la cual también cuenta con la autoría del legislador por San Luis Alejandro Cacace, quien no pudo asistir al acto realizado en el comité provincia de la UCR. “No cualquier persona lo puede solicitar; debe cumplir requisitos estrictos, acordes a la legislación que ya rige en varios países, como Bélgica y España, donde se ha actuado con estricto profesionalismo”, aclaró Cornejo.

Con este escenario de fondo, el primer plano de la presentación lo ocupó el autor jurídico y político de la iniciativa, Daniel Ostropolsky, reconocido dirigente y militante radical, de dilatada trayectoria en la actividad pública y privada, quien sufre una enfermedad grave: fue diagnosticado con ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica).

“Lo primero: yo amo la vida. Como tal, me siento muy conmovido que sea en este lugar desde el cual surja un proyecto para que amar a la vida sea consagrada en profundidad. Felicito a los diputados Cornejo, Latorre y todos los que se hayan sumado para instalar el debate del tema que por importante ha sido difícilmente admitido en todos los países, pero se está abriendo una brecha que tiene profundidad humana”, expresó Ostropolsky, y agregó: “No me siento dueño ni de la idea sino de lo único que soy dueño es de la enfermedad”.

Entre los lineamientos generales del proyecto se crean comisiones en las 24 provincias, ya que se exige la aprobación en cada caso de eutanasia solicitado. Asimismo, la ley establece la reglamentación y requisitos básicos dispuestos por ese equipo multidisciplinario, compuesto por médicos, psicólogos y juristas. En tanto, como toda normativa, estará sometida a la autoridad competente que dispondrá el protocolo de funcionamiento. Lo que sí dejaron en claro los legisladores es que no existirá un listado de enfermedades permitidas para la práctica de la eutanasia.

Para los autores del proyecto, se trata de graves afecciones incompatibles con la dignidad humana, donde se dará prioridad al padeciente, que es el titular del derecho. Por su parte, en caso de que no pueda manifestarse, la familia puede decidir en función de la voluntad anticipada, a través de un documento. Asimismo, los menores de 16 años deberán contar con el consentimiento de padres o tutores. “Creemos que el Estado tiene que regular y reconocer los derechos separados del paternalismo medico y religioso”, acotó Latorre.

Un pasaje de la presentación de la iniciativa, en la UCR mendocina.

“Es una entrada a la vida que le queda a las personas con enfermedades incapacitantes porque se respeta su libertad de elegir como quiere terminar su vida; es un homenaje a la vida. Por eso, vayan mis felicitaciones y espero que los demás legisladores se hagan cargo del proyecto y se pueda debatir. No me cabe duda que el sufrimiento que causa el hecho de no tener esta posibilidad de elegir un derecho personalísimo como es la libertad”, sumó Ostropolsky, y remató: “Detrás de la dignidad humana vienen los otros valores, entonces privar a una persona que se sabe que no puede sobrevivir mucho tiempo, que no puede hacer las cosas por sí mismo es retacear la dignidad y con ello quitarle un sentido axiológico a la vida y queda como un vegetal sufriente hasta que se consume por la enfermedad. Soy muy respetuoso de las creencias que se sustentan mucho de los que no aceptan esta salida; eso también es ejercer el derecho personalísimo de la libertad. Por eso, el que no quiere no es obligado, tampoco se obliga a los médicos a que practiquen un acto que considero el de más honor, que es reconocer los límites”.

Hasta ahora en el país no hay normativa específica de eutanasia, por lo que rige la Ley 26.742, sancionada en 2012, conocida como “Ley de Muerte Digna”. Esta normativa permite a los pacientes que cursan enfermedades irreversibles o en estado terminal rechazar procedimientos quirúrgicos o de reanimación artificial, así como el retiro de medidas de soporte vital cuando no se presentan mejorías evidentes. “Es un proyecto que hace falta, es la oportunidad en particular, que es superador de la Muerte Digna, que queda incompleta, que en muchos aspectos la transforma en bastante indigna”, concluyó Cornejo.

En el último año, luego de la aprobación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en diciembre del 2020, comenzaron a sonar voces que proponen la Interrupción Voluntaria de la Vida (IVV) en la Argentina. Hasta ahora, en América Latina Latino solo Colombia cuenta con una ley que regula la polémica práctica, al tiempo que en Uruguay ya existe un proyecto en debate. El reciente caso de eutanasia de la colombiana Martha Sepúlveda, de 51 años, afectada por ELA reavivó la discusión tras un arduo proceso judicial. El tema no deja de estar en el centro de la escena a nivel global: esta semana en Italia se autorizó el fin de la vida a Mario, un paciente tetrapléjico que solicitó acceso a un fármaco letal.