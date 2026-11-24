RAWSON.- La decisión del gobernador Ignacio Torres de adelantar las elecciones provinciales al 21 de marzo de 2027 alteró de golpe el tablero político de Chubut y dejó expuesto al principal partido de la oposición. El peronismo, que pensaba tener casi un año por delante para ordenar su oferta electoral, deberá ahora definir candidato a gobernador en cuestión de semanas, en medio de una disputa interna que no logra saldar.

El cronograma fija el 15 de enero como fecha límite para oficializar candidaturas. Si el PJ resuelve dirimir posiciones en una interna, esta tendría que realizarse a más tardar el domingo 10 de enero, con las fiestas de fin de año en el medio. “Tendremos que ir a votar con el pan dulce todavía en la boca”, ironizó el diputado nacional José Glinski, uno de los referentes del peronismo provincial.

La fecha se discutió en una reunión de gabinete y llegó después de que el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, convocara a elecciones para el 14 de febrero. Este cronograma corre con independencia de lo que ocurra en el Congreso con las PASO a nivel nacional. El Senado se prepara para discutir la reforma electoral de Milei, que incluye la suspensión de las primarias. El mandatario chubutense venía anticipando su estrategia de despegar la discusión provincial de la nacional: “En Chubut vamos a discutir Chubut”, había dicho.

La lectura en la oposición es que el adelantamiento busca aprovechar la iniciativa del oficialismo y reducir el tiempo disponible para que sus rivales se organicen. Glinski lo planteó en esos términos: cuestionó a Torres por adelantar los comicios con el objetivo de acelerar los tiempos políticos.

Los plazos ya corren en Chubut: el 2 de diciembre, los frentes electorales deben presentar el acta constitutiva y el reglamento electoral. En Chubut no hay PASO, se utilizará la Boleta Única de Papel estrenando el nuevo Código Electoral de la provincia.

La interna del PJ

La movida tomó al justicialismo sin un liderazgo consolidado. Juan Pablo Luque, exintendente de Comodoro Rivadavia, candidato a gobernador en 2023 y cabeza de lista en las legislativas de 2025, aspira a una revancha contra Torres. Antes de que se conociera la fecha, lo desafió en las redes: “Ponga fecha, gobernador, así deja de perder tiempo en estas pavadas y se pone a gobernar”.

Una vez confirmado el adelantamiento, Luque intentó leerlo en clave favorable. “Si llama a elecciones en marzo, mejor, porque al peronismo lo termina uniendo por obligación”, afirmó. La frase, sin embargo, deja ver una debilidad: delega en el calendario fijado por el gobernador la unidad que el propio PJ no consiguió construir.

El diputado nacional Jose Glinski, uno de los protagonistas de la interna del peronismo en Chubut

Luque, quien se acercó a Sergio Massa durante las últimas semanas, descartó una doble candidatura, a gobernador en marzo y a intendente de Comodoro Rivadavia en octubre, aunque no cerró la puerta a competir en la ciudad en la que ya fue intendente.

“Voy a jugar donde sea necesario para que el peronismo gane”, dijo. Un sector partidario le pide que se concentre en la intendencia de la ciudad petrolera para asegurar ese distrito. El exintendente también busca respaldos fuera de la provincia: la semana pasada apareció en el acto organizado por Massa en San Fernando.

Bowen, el alfil de Kicillof

Del otro lado aparece Dante Bowen, intendente de Dolavon, que compitió contra Luque en la interna partidaria de 2025 y ahora volvió a postularse como “el mejor candidato de la unidad”. Lo hizo a través de un comunicado de su agrupación, Chubut Futuro, dirigido a los demás precandidatos a gobernador y a las autoridades partidarias, en el que ratificó su aspiración de enfrentar a Torres.

“La unidad no se impone, se construye”, planteó Bowen. Y marcó distancia de la forma en que el PJ definió históricamente sus candidaturas: “No queremos una unidad para repartir cargos ni conservar privilegios”. En su lugar, propuso “un peronismo abierto, con participación, renovación y vocación de poder”.

El intendente cuestionó los “acuerdos de cúpula” y pidió definir las candidaturas con reglas claras, sin “acuerdos entre cuatro paredes”. Para respaldar su postura recurrió a una frase de Perón: “Lo único que se construye de arriba para abajo son los pozos”. Su propuesta se ordena en tres ejes: una unidad de concepción con mirada federal, una unidad con método que garantice la participación de la militancia y una unidad “de cara al pueblo chubutense”.

Dante Bowen, intendente de Dolavon, se mostró junto a Axel Kiciloff en su carrera a la candidatura por el PJ.

No es la primera vez que Bowen confronta con la dirigencia tradicional. Semanas atrás había señalado a parte de ella como “el principal obstáculo” para su candidatura. Mientras tanto, impulsa una campaña de afiliación masiva para disputar el padrón partidario y se referencia en el gobernador bonaerense Axel Kicillof, a través del Movimiento Derecho al Futuro. Su entorno asegura que la postulación es fruto de dos años de trabajo en una plataforma provincial.

Cerca de Luque advierten que, si no se le garantiza una interna, Bowen podría competir por fuera del partido. “Juan Pablo no va a poder imponer una unidad a los cintazos”, admitió un dirigente de ese sector.

Glinski, en tanto, eligió un camino propio. Relativizó los encuentros que Luque dice mantener con él y con Bowen, y aclaró que “no son conversaciones formales” y que deben incluir a más actores. También sostuvo que hoy no parece posible evitar una confrontación interna para definir la candidatura.

El diputado busca correr la discusión de los nombres hacia el programa. “Discutamos de política antes que los nombres, porque el programa es lo que nos va a sacar adelante”, reclamó durante una recorrida que lo llevó de Trelew a la cordillera, con reuniones con dirigentes del PJ, gremialistas y productores.

El diputado nacional Juan Pablo Luque busca una revancha frente a Torres. En 2023, perdió ante el actual gobernador por un ajustado margen.

En ese recorrido instaló una agenda centrada en la energía y el ambiente. Criticó las privatizaciones del gobierno de Javier Milei y la concentración de la renta energética en grandes empresas, y propuso destinar parte de la renta hidrocarburífera a financiar la acuicultura. Sobre la salida de YPF de los yacimientos maduros, fue tajante: “Estamos en una lucha muy fuerte porque esos pasivos ambientales sean pagados por quienes contaminaron, no por la sociedad”.

Frente a ese escenario, la conducción del PJ provincial, que encabeza Gustavo Fita, difundió una solicitada en la que pidió construir la unidad “sin imposiciones, exclusiones ni acuerdos entre unos pocos”. El documento reivindicó las internas como herramienta legítima, con reglas claras y conocidas de antemano, y llamó a conformar un frente “amplio, plural y democrático”. También apuntó contra el gobierno de Milei y contra el “acompañamiento político” de Torres. “El adversario político no está dentro del peronismo”, advirtió.

Ahora corren los plazos y las reglas de juego. En Chubut no hay segunda vuelta, por lo que la gobernación se define por mayoría simple, y cada punto perdido en una fractura interna puede resultar decisivo.

El oficialismo provincial, en tanto, busca despejar otra incógnita: que La Libertad Avanza no presente candidato a gobernador, tras un acuerdo que habría cerrado el propio Torres con Karina Milei. El diputado libertario César Treffinger (LLA), sin embargo, insiste en negar esa posibilidad y repite que será el próximo gobernador.

El 10 de diciembre, los frentes, alianzas y partidos deben convocar a internas que no podrían ser más allá del 10 de enero. En tanto, el 15 de enero vencerá el plazo para la entrega de listas de candidatos.

Esto es solo cinco días después de las internas, por lo que cualquier impugnación deberá resolverse a la velocidad de la luz. El 9 de febrero comienza la campaña electoral hasta el 19 de marzo. Antes, entre el 1 y el 14, debe organizarse el debate obligatorio entre candidatos, otro de los estrenos del Código Electoral de la provincia.

Con Torres en control de los tiempos y los libertarios sin definición, el peronismo enfrenta el desafío de llegar unido a una elección adelantada.