El día que Alberto Fernández cerró una paritaria con "el inmenso" Hugo Moyano

En el marco de las medidas contra la expansión del coronavirus, el Presidente agradeció hoy al líder gremial por la reapertura del sanatorio Antártida de Camioneros Fuente: Archivo

1 de abril de 2020 • 14:18

"Una vez me tocó cerrar una paritaria con camioneros", contó hoy el presidente Alberto Fernández, durante un acto en el que agradeció a Hugo Moyano por la reapertura del sanatorio Antártida de Camioneros.

"Yo era jefe de Gabinete y Néstor [Kirchner] se había ido de viaje. Y se había llevado a todos los ministros", dijo el mandatario, que destacó la trayectoria de Moyano y ponderó su "compromiso".

"Hugo, estás pidiendo todo, estás pidiendo demasiado", le dijo entonces Fernández a Moyano durante la negociación. "Y al final les sacó todo. Pero no para él, para los trabajadores. Eso es un dirigente gremial", dijo Fernández.

"Los empresarios no lo quieren a Hugo, porque cuida a los suyos. Sean como él", agregó.

El Presidente dijo que el compromiso de Moyano en 2003 con el Gobierno fue fundamental para salir de la crisis económico-social del período, y agregó que también es fundamental ahora.

"Ese compromiso es el mismo que demuestra ahora en 2020. Con la pandemia, me llama Hugo, el inmenso Hugo, y me dice 'quiero ayudar, quiero que el sanatorio Antártida esté disponible para todos, no solo los camioneros'", contó Fernández.

"Estoy maravillado con este sanatorio", dijo el Presidente.

"Durante muchos años quisieron hacerle creer a los argentinos que el problema del país eran los políticos y los sindicalistas. Pero el problema son los que piensan que sobra gente. Son los que especulan, no los que creemos que la Argentina se construye trabajando y produciendo", dijo.