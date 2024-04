El diálogo entre Patricia Bullrich y Jorge Lanata y la propuesta que le hizo la ministra para que no demande a Javier Milei

Escuchar

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le propuso al periodista Jorge Lanata que hablará con el presidente Javier Milei para llegar a un acuerdo con el objetivo de que no sea necesario iniciar una demanda luego del intercambio que mantuvieron ambos el lunes por la mañana cuando el jefe de Estado trató de “ensobrado” al conductor de radio y televisión que había criticado la participación del embajador israelí Eyal Sela en la reunión de gabinete que se llevó a cabo el domingo por la noche convocada tras el ataque de Irán a Israel.

“Quería aclarar que fue el propio Gobierno el que comunicó el asunto diciendo que el embajador había estado en toda la reunión. Luego, lo rectificó por la mañana y dijo sin aclarar que había estado en una parte”, comenzó su descargo televisivo Lanata sobre lo que expresó en su programa de Radio Mitre y lo que posteó Milei en su cuenta de X.

La funcionaria nacional aseguró que el embajador no participó de la reunión convocada en Casa Rosada sino que “leyó el informe, se le hicieron algunas preguntas, terminó su informe, se levantó y se fue con [Manuel] Adorni” a grabar el mensaje que difundió presidencia cerca de la medianoche. “La reunión de Gabinete comenzó cuando el embajador se retiró. Te puedo asegurar Jorge que fue así”, insistió Bullrich en diálogo con TN.

“Más allá de eso, hoy [lunes] tuve una discusión con el Presidente de otro asunto: me acusa a mi y a otros periodistas de cometer delitos. Me parece una barbaridad, es algo que no podemos dejar pasar”, insistió Lanata y agregó: “ No tiene que ver con que uno critique o no a una persona. Cuando el Presidente me dice periodista ensobrado... ”.

En ese sentido, Bullrich intentó calmar los ánimos y se refirió a las tensiones que atraviesan a nivel gubernamental, fogoneadas por el clima internacional. “A mi me parece que son momentos en los que estamos pasando situaciones muy tensas, muy duras. Anteayer decíamos que estábamos al borde de una Tercera Guerra Mundial. Me parece que recibir al embajador de Israel no tiene ningún problema. Hay un estilo del Presidente que es muy franco, muy directo...”.

Sería bueno que el larretista Lanata se informe bien sobre la reunión.

Jorgito, no mientas. En la reunión, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró dando así comienzo ala reunión formal del CC.

Críticas sí. Mentiras no.

¿Decir la verdad requiere sobre? https://t.co/F7gSw01Pmp — Javier Milei (@JMilei) April 15, 2024

Fue allí que Lanata la interrumpió y reforzó su planteo: “No. El estilo franco no puede ser adjudicarle un delito a una persona. Nos conocemos hace más de 20 años, nunca dije que Bullrich se robó tal cosa, jamás, algunas veces disintiendo”.

Bullrich entonces postuló una solución y le hizo un pedido al periodista: “ Me comprometo a hablarlo con el presidente de la Nación , respecto de alguien con tanta trayectoria como vos, Jorge, más allá de las diferencias o no. Lo voy a hablar (...) Pará la demanda Jorge y vamos por otro camino ”.

Lanata se mostró agradecido de la propuesta de Bullrich pero explicó que ya trabaja en la presentación de una demanda contra el Presidente que presentará el miércoles. “Si esto lo podemos evitar, yo prefiero evitarlo, ahora también quiero que el Presidente diga que se equivocó porque si no da todo lo mismo”, enfatizó.

“Alguien le tiene que poner un límite, soy el décimo periodista insultado a quien le ha adjudicado alguna conducta ilícita. Está mal, el Gobierno tiene cuatro meses, imagínate dentro de un año”, señaló Lanata y reflexionó: “Una cosa es una crítica y otra es un delito. Me veo obligado a hacerle un juicio porque es mentira”.

Por último, la ministra remarcó: Voy a hacer lo que dije que iba a hacer y después se recibirá la respuesta que se reciba. De ahí a la judicialización siempre hay una distancia. Yo tengo un juicio contra Alberto Fernández por 100 millones de pesos por las vacunas Pfizer que nunca llegaron”.

El cruce entre Milei y Lanata

El conflicto entre ambos comenzó cuando Milei citó unas declaraciones del periodista, que este domingo afirmó “no estar de acuerdo” con la presencia de un embajador -cualquiera sea su país- en una reunión de estas características en Casa Rosada. Tras ello, el Presidente lo acusó de “larretista”, y escribió: “¿Decir la verdad requiere sobre?”.

“Yo no soy larretista, pero podría serlo, me importa muy poco. Sobres no recibo y es público, hace 40 años que laburo”, respondió Lanata, quien descartó así las acusaciones del mandatario. “El Presidente tiene que controlar estas cosas”, sumó, y explicó que sus cuestionamientos con respecto a la presencia de Sela ocurrieron durante el pase de su programa con el de Eduardo Feinmann, en donde también se aclaró al aire que el embajador se había retirado antes.

La información sobre la participación del embajador en la reunión citada por Lanata había sido informada a través de un parte oficial el Gobierno, que incluyó una foto de Sela junto al Presidente y los ministros.

Jorge Lanata y Javier Milei Archivo

“Milei piensa que si hablás sobre tal tema se instala, entonces quiere desinstalarlo de cualquier manera. Esto pasa en la historia argentina desde hace años: los políticos no saben una mierda del medio”, consideró Lanata, y apuntó contra el Presidente: “Que haya medido en los canales a los que fue de panelista no quiere decir que sabe de medios; sabe de show. Los medios son otra cosa. Que yo diga algo no significa que se instale de inmediato, no tengo ese poder y nadie lo tiene, pero él actúa como si creyese eso”.

Extendió la crítica a todo el arco político, al que acusó de actuar “como si siempre fueran a estar ahí”. “Después se van, y el que hoy te aprieta, mañana te viene a pedir que le hagas un favor. Ellos no se dan cuenta de que los únicos que estamos todo el tiempo somos el publico, los periodistas y el poder económico. Los políticos entran y salen, y muchos se van por la puerta de atrás”, disparó.

Lanata cuestionó el rol de los periodistas y la nula defensa ante las agresiones a un colega. “En este país desaparecieron 100 periodistas durante la dictadura. Tenemos que defendernos entre nosotros, no puede ser que porque hay cierta parte a favor de Milei no los estemos defendiendo”, lamentó, y concluyó: “Salen a defender dos o tres, y los demás miran para otro lado porque o, en efecto, son ensobrados, o porque son mileístas oportunistas”.

Más tarde, Milei redobló la apuesta y se refirió nuevamente a las declaraciones del periodista sobre llevar la pelea a instancias judiciales. “Es interesante lo que sucede cada vez que uno muestra a un periodista mintiendo”, ironizó a través de su cuenta de X, ratificando sus acusaciones.

Y acotó: “De modo cobarde se refugian en grupos y algunos hasta amenazan con ir a la justicia, pero admitir que mintieron de modo liso y llano, nunca”. “Aman marcar el error ajeno pero jamás admiten el propio”, cerró.

LA NACION