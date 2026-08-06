El diputado Esteban Paulón le exigió explicaciones a la ministra Monteoliva por la represión en el Congreso

El diputado nacional por el Partido Socialista (PS), Esteban Paulón, pidió citar de urgencia a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para que brinde explicaciones sobre el operativo policial llevado a cabo afuera del Congreso mientras en el interior del recinto se debate la ley de inviolabilidad a la propiedad privada.

Entre los puntos claves de la petición presentada por Paulón figura la “justificación del operativo, la represión injustificada y el uso de camiones hidrantes”.

Paulón le solicitó información a Monteoliva Santiago Oroz - LA NACION

Durante la tarde del jueves, las fuerzas de seguridad despejaron la zona de la plaza del Congreso y, por medio de gases y balas de goma, corrieron a los grupos más violentos de los manifestantes por la Avenida de Mayo y en las calles aledañas.

Allí, un grupo de encapuchados rompió baldosas y arrojó proyectiles contra los agentes, que habían montado un cordón detrás de las vallas y respondieron con un camión hidrante, gases lacrimógenos y balas de goma.

A partir de esos intercambios, Paulón presentó una petición compuesta por cuatro puntos cardinales. En primera instancia, “la justificación del operativo”, donde el legislador apunta la necesidad de “conocer las razones de la actuación de las fuerzas de seguridad durante el tratamiento de la ley”.

En segundo lugar aparece el ítem “represión injustificada”, donde el legislador del PS exige “las explicaciones ante la represión injustificada contra los manifestantes y los trabajadores de prensa”.

Un manifestante patea una valla durante una protesta frente al Congreso Nacional LUIS ROBAYO - AFP

En el operativo participaron 820 agentes de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura. Antes de las 21hs, desde el Ministerio de Seguridad informaron que tres manifestantes fueron detenidos bajo los cargos de atentado y resistencia a la autoridad, mientras que dos uniformados resultaron heridos: un prefecto fue atendido en el lugar, mientras que un gendarme fue trasladado al Hospital Churruca tras recibir un piedrazo en la cabeza.

De esta forma, otro de los requerimientos planteados por Paulón es la “identificación de los agentes”, específicamente “a los que realizaron disparos directos a trabajadores, periodistas y manifestantes”.

En la última cláusula, el diputado socialista pone bajo la lupa “el uso de camiones hidrantes”. Respecto a esto, en la petición de Paulón se lee: “Se cuestiona el uso de camiones hidrantes a más de 500 metros del palacio legislativo durante la desconcentración de la marcha”.

Durante los enfrentamientos también tuvo lugar un episodio particular: en medio de las corridas, un grupo de manifestantes descolgó una bandera de Estados Unidos que estaba en la puerta de un comercio sobre la Avenida de Mayo y la prendió fuego.

Manifestantes incendiaron una bandera de Estados Unidos en las cercanías al congreso

Las fuerzas de seguridad utilizaron el carro hidrante cuando algunos manifestantes se apostaban contra las vallas, unos pocos, trepados a ellas. Los efectivos recibieron alguna respuesta con objetos que volaron desde la manifestación y redoblaron su actitud con la utilización de gases.

Tras varios minutos de iniciada la trifulca, los efectivos utilizaron mayor potencia en su carro hidrante, lo que dispersó a una porción de manifestantes en la esquina de Yrigoyen y Entre Ríos. Mientras tanto, desde el escenario principal todas las exigencias se reducían a una palabra: calma.