El discurso contra Trump ayuda a unificar el mensaje en el comando de campaña de Fuerza Patria

LA PLATA. -El salvataje de Estados Unidos al Gobierno de Javier Milei, con un fuerte apoyo político, introdujo una novedad en el escenario electoral y un discurso común a la esquiva unidad de los socios mayoritarios de Fuerza Patria, de cara a los comicios del 26 de octubre.

Los referentes de la alianza peronista no tuvieron un cónclave de emergencia para ajustar el discurso. No se hablan en privado por las fuertes diferencias que atraviesan a la fuerza. No se vieron cara a cara. Pero encontraron una unidad discursiva para enfrentar a Milei, aunque por cuerda separada: Axel Kicillof y de Cristina Kirchner reaccionaron con apenas distintos matices aferrados al slogan “Patria si, colonia no”, que une a los dos socios mayoritarios de la boleta celeste y blanca.

Cristina Kirchner y Taiana saludan desde el balcón de San José 1111

El gobernador Axel Kicillof interpretó el apoyo del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, como la admisión pública de las fallas del programa económico de Javier Milei. “Un manotazo de ahogado”, es la frase que más repitió Kicillof, desde el lunes, cuando se conoció la ayuda de 20.000 millones de dólares de los Estados Unidos para reforzar las reservas del Banco Central de la República Argentina.

Las actividades del gobernador Axel Kicillof en la ciudad de New York Alfonso Lozano - Gobernación

En sintonía, Cristina Kirchner interpretó que la reunión de Milei con Trump y la ayuda de los Estados Unidos es “pan para hoy y hambre para mañana”. Desde su prisión domiciliaria donde cumple una condena judicial por delitos contra la administración pública, Cristina Kirchner también señaló que las elecciones del 26 de octubre “ya nos costaron 20 mil millones de dólares del FMI”.

El gobernador fue más llano, pero habló en idéntico sentido cuando se conoció la determinación del Departamento del Tesoro, de avalar al Gobierno de Milei con una inyección monetaria ante la corrida financiera. “Nuestro pueblo no quiere el endeudamiento al que nos está sometiendo Milei”, argumentó Kicillof.

Las actividades del gobernador Axel Kicillof en la ciudad de New York Gobernación

Kicillof y Cristina Kirchner no se hablan desde la victoria electoral del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Coinciden en sus mensajes por las redes sociales para cuestionar al Gobierno, pero sin coordinar acciones. El gobernador también buscó despegar su victoria electoral en la provincia de Buenos Aires con los motivos de la crisis financiera de los días posteriores: “Quedó demostrado que el peligro no es una victoria del peronismo, el peligro es la impericia de Milei”. Ese mismo discurso repitió el miércoles desde Nueva York a oídos de los líderes internacionales reunidos en un encuentro paralelo al de la Asamblea de la ONU.

Tanto el gobernador como el resto de los referentes de Fuerza Patria se encuentran más cómodos en las críticas a la ayuda de los Estados Unidos que en la controversia sobre la inseguridad en la provincia que revivió el triple crimen de Florencio Varela.

Una vez de regreso en La Plata, mientras proyecta nuevas rondas de negocios con líderes extranjeros, Kicillof bajó un mensaje de campaña de cara a las elecciones de octubre: “Los jubilados, los pequeños y medianos empresarios, los trabajadores en negro, no tendrán una mejor vida tras la foto de Milei y Trump; por el contrario, quedan ahora sometidos a un nuevo endeudamiento”, es el mensaje que se difundió en la Casa de Gobierno de La Plata.

De este modo, la campaña continuará con el ritmo programado este mes, con el mismo tono de denuncia de la situación económica, solo que con énfasis discursivo en el agotamiento del plan de Milei.

El mensaje que intentarán instalar tanto en el Instituto Patria como en La Plata es: fortalecer la idea de que hace falta una alternativa electoral “al Fondo Monetario y a la sumisión de Estados Unidos”, en palabras de los referentes kirchneristas.

El gobernador buscó mostrar desde Nueva York una alternativa ideológica con un alineamiento latinoamericano con Brasil, Colombia, Uruguay, México, hacer un giro geopolítico e ir en busca de otros aliados, como China.

Las actividades del gobernador Axel Kicillof en la ciudad de New York Alfonso Lozano - Gobernación

Fuerza Patria intentará darle un fuerte contenido económico a la campaña, atribuir al acuerdo con Trump un aumento del endeudamiento y una pérdida de la soberanía. Se trata de una forma de darle un carácter “épico” a la campaña para los votantes que acompañaron a los candidatos del gobernador en las últimas elecciones.

La foto desde Estados Unidos exacerbó a algunos de los candidatos a diputados nacionales de Fuerza Patria, como Juan Grabois, que acusó a Milei de aceptar “dádivas de Trump para financiar su carrera política”.

Una variante más diplomática ofreció Jorge Taiana tras visitar a Cristina Kirchner en su domicilio de detención: “Como argentino, lo de Milei me avergüenza porque es una disminución de nuestra soberanía”, argumentó Taiana, que era canciller cuando se firmó el swap con China.

Cristina Kirchner y Taiana en el balcón de San José 1111, saludando a la militancia que se acercó a acompañar a la expresidenta

Para Fuerza Patria quedan 32 días para repetir este mantra de economía y soberanía, en un mensaje que busca contener a los distintos actores de Fuerza Patria.