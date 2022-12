El discurso incendiario del gobernador de Santiago del Estero contra los “centralistas” porteños: “Detestan al país”

escuchar

El gobernador Gerardo Zamora ofició hoy de anfitrión de Alberto Fernández en su visita a Santiago del Estero y lo recibió con un discurso durísimo contra la ciudad de Buenos Aires, al que se sumó también el Presidente. En su mensaje, enardecido, también aparecieron, críticas solapadas a la “poquísima ayuda” de los gobiernos nacionales a su gestión, críticas a los medios de comunicación y cuestionamientos a la oposición, que lo denunció por no permitirle realizar actividades en su provincia.

“Quédense tranquilos que vamos a defender el federalismo, vamos a seguir queriendo a nuestro país, vamos a trabajar por nuestra patria, a la cual amamos. No como el centralismo porteño, que sienten dueños del país al cual detestan”, dijo Zamora, que habló justo antes que el Presidente en la inauguración de un tramo del acueducto Simbolar-Añatuya.

El gobernador, uno de los impulsores de la declaración de la semana pasada de Alberto Fernández contra el fallo de la Corte Suprema que ordenó incrementar los fondos de coparticipación para la Ciudad, aludió a las denuncias realizadas por la oposición contra los gobernadores que, según esas acusaciones, incitaron al Presidente a desacatar el fallo de la Corte.

“Me han denunciado nada más que por incitar, una candidata porteña y un candidato [en referencia a Patricia Bullrich y a Larreta]. No importa, que me vengan a buscar. Yo no me voy a escapar a Uruguay como el único prófugo que tienen (...) Si tengo que ir preso por defender a Santiago del Estero, aquí estamos . Le pido al pueblo santiagueño que nos acompañen en esta lucha”, gritó Zamora, que gobierna desde 2005, como cierre de un discurso en el que por momentos se mostró desencajado.

Un rato antes, el mandatario santiagueño había repasado una historia que evaluó como plena de injusticias hacia el norte del país. “Es una lucha de 200 años años”, sostuvo. “Es el unitarismo contra el que siempre hemos tenido que pelear. Se generaron asimetrías que estamos tratando de revertir”, afirmó.

“Nos quitaron parte de la coparticipación. Cuatro provincias denunciamos a Macri y no cumplió la sentencia (...). CABA no produce nada y tiene números en dólares en rojo ¿Cuál es la provincia que más aporta al país? Nos subestiman, esa es una lucha que no ha terminado, hermanos comprovincianos”, sostuvo ante la atenta mirada del Presidente.

“Vamos a defender el federalismo, sin federalismo no hay país o hay un país muy injusto. Y vamos a perder la oportunidad de ser una gran nación. Esta obra vale un día de coparticipación que nos robaron entre Macri y Larreta. Se creen dueños de un país al que detestan. No se le puede dar entidad a una ciudad por encima de las provincias”, sostuvo el gobernador, que en 2021 obtuvo un nuevo mandato en el poder provincial hasta 2025, cuando cumplirán con su esposa, Claudia Ledesma, con quien se alternaron en la gobernación, 20 años consecutivos en el poder.

