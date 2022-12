Desde Santiago del Estero, Alberto Fernández apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta por la coparticipación: “Aquí no se discute cómo ampliamos los subtes, sino quién tiene agua”

escuchar

En plena disputa por el envío de los fondos coparticipables a la ciudad de Buenos Aires ordenado por la Corte Suprema, y desde Santiago del Estero el presidente Alberto Fernández dio un discurso este martes con cuestionamientos al gobierno porteño. “Me encantaría que venga el jefe de Gobierno de la Ciudad y vea lo que es el norte. Aquí no se discute cómo ampliamos los subtes, sino quién tiene agua”, chicaneó el Presidente desde Santiago del Estero, junto a parte de su gabinete y en el marco de la inauguración del acueducto Simbolar–Añatuya.

En el evento, el mandatario estuvo acompañado por los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; y por el gobernador provincial, Gerardo Zamora, quien lo precedió en la palabra y también fue sumamente crítico de la Ciudad.

“[A los santiagueños] que se queden tranquilos que vamos a defender el federalismo, vamos a seguir queriendo a nuestro país, vamos a trabajar por nuestra patria, a la cual amamos. No como el centralismo porteño, que sienten dueños del país al cual detestan”, lanzó el mandatario provincial, que luego aludió a las denuncias realizadas desde la oposición contra los gobernadores peronistas que presuntamente incitaron al Presidente a desacatar el fallo de la Corte que lo obliga a restituirle los fondos coparticipables quitados a la Ciudad en 2020.

“Me han denunciado nada más que por incitar, por una candidata porteña y un candidato [en referencia a Patricia Bullrich y a Larreta]. No importa, que me vengan a buscar. Yo no me voy a escapar a Uruguay como el único prófugo que tienen (...) Si tengo que ir preso por defender a Santiago del Estero, aquí estamos. Le pido al pueblo santiagueño que nos acompañen en esta lucha”, lanzó el mandatario provincial, que gobierna desde 2005, como cierre de un discurso enardecido.

Inmediatamente después comenzó su alocución Fernández, que con el foco puesto en el federalismo aseguró: “Estamos viviendo un tiempo donde estamos dando este debate incansablemente, yo desde la Presidencia de la Nación y cada gobernador que me acompaña. No podemos vivir en paz viendo el retraso del norte y del sur y cómo sigue enriqueciéndose el centro del país”.

Tras ello, aseguró en referencia al acueducto inaugurado este mediodía: “Toda esta obra cuesta lo mismo que la ciudad de Buenos Aires quiere llevarse para ella. Me encantaría que venga el jefe de Gobierno de la Ciudad y vea lo que es el norte. Aquí no se discute como ampliamos los subtes, sino quién tiene agua. Miren hasta dónde ha llegado la desigualdad”.

El presidente Alberto Fernández en Santiago del Estero

Así las cosas, el Presidente se jactó de la inversión estatal realizada en Santiago del Estero para “llevar agua y mejor calidad de vida a quienes lo necesitan” e insistió: “Tenemos que respetar el federalismo, que no es otra cosa que darle a cada argentino la oportunidad de ser feliz en el lugar en donde nación. Mientras no logremos eso, el país va a seguir siendo uno donde hay un centro rico y un norte y un sur periféricos donde vivir cuesta mucho”.

Por último, reflexionó: “Mientras sea presidente voy a dejar todo lo que tengo en mí para que esa desigualdad desaparezca. Lo voy a hacer por ustedes, pero también lo voy a hacer por mí, porque mientras yo veo tanta desigualdad no duermo en paz. Y la verdad hay una canción que (Lito) Nebbia escribió por los ‘70 que yo reivindico. Dice: ‘Yo quisiera poder descansar en paz antes de morir’. y yo quiero descansar en paz esta noche y hoy estoy ayudando a dar igualdad”.

En la previa

Antes del acto público, Fernández habló en la reunión de las tres provincias que componen los denominados bajos submeridionales: Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero. “Todo esto de lo que estamos hablando acá cuesta 220.000 millones de pesos, que es lo mismo que la ciudad de Buenos Aires reclama como coparticipación. Poniendo una mano en el corazón. ¿Es razonable que a la ciudad más opulenta de la Argentina le destinemos semejante cantidad de dinero que se la vamos a sacar de la misma fuente de donde salen los recursos para hacer estas obras?”, dijo el mandatario al encabezar una nueva reunión de los Bajos Submeridionales junto a los gobernadores Zamora, Jorge Capitanich (Chaco) y Omar Perotti (Santa Fe).

En la misma reunión, Fernández lanzó críticas contra los medios y la Corte Suprema, impulsora del fallo que benefició a la ciudad. “Leo en algunos diarios que el viernes dije una cosa y el lunes otra (...) No tengo los recursos, lo único que me queda es un remanente de bonos, con los que el Estado le pagó a la provincia de Santa Fe”, dijo el Presidente ante la mirada de los gobernadores, que en su conjunto no habrían quedado nada conformes con su decisión presidencial de no desconocer el fallo de la Corte y proponer el pago con bonos TX31.

“En esa Corte hay dos santafecinos (Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti). Omar, preguntales si conocen el norte de su provincia, que tiene las misma carencias del Norte grande”, dijo el Presidente, en alusión al gobernador santafesino.

LA NACION