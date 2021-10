El duro diagnóstico de Fernando “Chino” Navarro tras las críticas kirchneristas a Alberto Fernández: “Nuestro gobierno está en crisis”

Con el Día de la Lealtad Peronista como otra ocasión más en las que quedaron a las claras las tensiones que existen al interior del Frente de Todos (FdT), el secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando “Chino” Navarro, hizo un duro diagnóstico. “La Argentina está en crisis y nuestro gobierno está en crisis ”, asumió el dirigente del Movimiento Evita integrado a las filas de la Casa Rosada. Sin embargo, y después de las críticas que el presidente Alberto Fernández recibió en el acto de ayer, resaltó: “Estamos tratando de resolverlo, pero no se resuelve pidiéndole a alguien que no hable”.

En un intento de calmar las aguas manifestó que “cada uno sabe adónde encolumnarse”, indicó que “si se quieren expresar, se expresen” y enfatizó en que “no hay que excluir a nadie”. Incluso dijo que para alcanzar una solución que permita que la Argentina supere la crisis es necesario convocar a sectores que no integren el oficialismo, en sintonía con voces del Gobierno como Sergio Massa que anticipó que llamarán a la oposición después de las elecciones para fijar 10 políticas de Estado.

“Lo razonable es que se pueda discutir pensando en la Argentina, no en la suerte interna de cada uno de nosotros en el FdT”, advirtió sin embargo Navarro a sus socios frentetodistas y en esa línea agregó: “Nadie se tiene que llamar al silencio, es un momento muy especial donde es bueno que nos escuchemos todos. Lo único es que hay que jugar adentro de la cancha , cuando empezás a jugar en la tribuna, afuera, y a violentar las reglas, el juego se distorsiona. Hay más de 120.000 víctimas de la pandemia, pobres, hay una falta de trabajo muy grande como para que entendamos que no está en juego mi vanidad, ni mi verdad, ni mi lógica, sino la de millones de argentinos ”.

“Me parece que la influencia de Amado es muy poca”

Ayer en la Plaza de Mayo tanto Amado Boudou como Hebe de Bonafini ejercieron presión en cuanto a la forma que debe tomar la administración de Fernández. El exvicepresidente pidió, por ejemplo, que las empresas que crecieron en la pandemia paguen más impuestos y la titular de Madres de Plaza de Mayo no solo exigió no pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), sino que acusó al primer mandatario de “juntarse con los ricos”.

“Soy amigo de Amado, pero no sé qué influencia tiene Amado en el movimiento nacional, en el peronismo. Me parece que muy poca . Puede tener el afecto de algunos compañeros, como el mío, pero yo no hago política pensando a ver qué va a decir Amado”, lo minimizó Navarro, que incluso dijo que tanto Boudou como de Bonafini emanan “ una expresión política de algo que pasó hace muchas décadas y ya no existe ”.

Pese a asumir que la vicepresidenta Cristina Kirchner “conduce a muchos dirigentes y espacios del Frente de Todos”, Navarro se incluyó en aquellos sectores que no se sienten conducidos por la exmandataria e indicó: “Respetamos el rol institucional de Alberto presidente y creemos que debe marcar el rumbo junto con la vicepresidenta y con todos los actores de la coalición”.

Listo para participar de la movilización que la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó para hoy, en la que tendrán un rol importante también las organizaciones sociales, Navarro lamentó el desdoblamiento de celebraciones: “Lo ideal hubiese sido hacer un solo acto y que todos estuviésemos juntos. A veces se puede y a veces, no. Tampoco me parece una tragedia, ni me parece un antes y un después. Pero se podría haber evitado”.

Repudio a los hechos vandálicos

Después de que tanto la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, como el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, repudiaran los actos vandálicos que se produjeron durante la marcha de ayer contra el memorial para homenajear a las víctimas del Covid-19, Navarro se sumó y dijo que quedó “impactado” por lo ocurrido. “ Quiero repudiar los hechos de una minoría, me parece un disparate, una barbaridad ”, remarcó el funcionario que depende de la Jefatura de Gabinete.

Al respecto reflexionó: “Son momentos tan difíciles los que viven los argentinos y alguna buena persona puede hacer algo como lo de ayer, que está mal y hay que hacerlo reflexionar. Eso no es bueno y no es bueno que aplaudamos. No podemos contestar fuego con fuego, nafta con nafta, agresión con agresión. Hay que romper esa lógica de cuestionamiento y discusión porque nos lleva al abismo”.