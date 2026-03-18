El Ejército Argentino incorpora vehículos blindados Stryker: qué se sabe de la misión técnica en Estados Unidos

Mientras reafirma a diario su apoyo a los Estados Unidos e Israel en su ofensiva contra Irán, el gobierno de Javier Milei avanza en la adquisición de 207 vehículos blindados de combate Stryker, asignados al Ejército.

Meses después del acuerdo marco firmado, en julio del año pasado, por el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, con jefe del Pentágono, Pete Hegseth, una comisión de la Dirección General de Material del Ejército se encuentra por estos días en Fort Hood (Texas), realizando “verificaciones sobre las condiciones generales de las unidades y los requerimientos asociados a su sostenimiento”, según informó el Gobierno a través de un comunicado.

La delegación, –integrada por el jefe del Proyecto Stryker, el asesor técnico y personal especialista en mantenimiento– visita además el Anniston Army Depot (ANAD), “uno de los principales centros de mantenimiento del Ejército de los Estados Unidos, con el objetivo de relevar capacidades de reacondicionamiento y apoyo técnico para este sistema de armas”, detallaron.

Según fuentes castrenses y del Ministerio de Defensa, los primeros vehículos blindados comenzaron a llegar a fines del año pasado, en tandas de cuatro blindados. Los conductores de los blindados norteamericanos recibieron ya en el país el adiestramiento correspondiente y la semana próxima comienza la capacitación en tiro.

“La consolidación progresiva de este sistema blindado permitirá incrementar la movilidad, la protección y las capacidades de comando y control del Ejército Argentino, alineando sus medios con los estándares operativos actuales”, culmina el comunicado oficial.

“La Argentina avanza en la modernización de sus Fuerzas Armadas y fortalece sus vínculos militares con Estados Unidos. Impulsados por el presidente Javier Milei, seguimos recuperando capacidades estratégicas para defender nuestra soberanía y garantizar la paz de todos los argentinos”, señaló Petri al firmar el acuerdo, en Washington. Hegseth, por su parte, afirmó que China representa una amenaza para Estados Unidos, la Argentina y la región, y añadió que “la paz regional exige la máxima voluntad y tenacidad”, según un comunicado del Departamento de Defensa norteamericano.

En relación a los costos, una venta de 168 blindados de Estados Unidos a Lituania tuvo un costo aproximado de US$3,8 millones por unidad para ese país europeo, según el sitio Defensa.com. En el caso argentino, se trata de un 8x8 modelo 1126, uno de los dos que fabrica la principal potencia mundial, orientado al transporte de infantería. El modelo 1128, de mayor poder de fuego, tiene un costo más elevado, alrededor de US$5 millones por unidad.

En el contexto de una política de “reequipamiento” de las Fuerzas Armadas, la compra de los blindados para el Ejército se complementa con la adquisición, también vía Estados Unidos, de 24 aviones caza F-16 a Dinamarca, por un total de US$300 millones, también concretada durante la gestión de Petri, para la Fuerza Aérea.

Casi tres meses después del aterrizaje en Río Cuarto, Córdoba, de los primeros seis aviones, el gobierno de Estados Unidos informó hace dos semanas sobre la firma de un contrato con la empresa de ese país Top Aces Corp, de Arizona, por hasta US$33 millones para la formación de los instructores de los pilotos que conducirán las aeronaves. A diferencia de este caso, los conductores de los blindados reciben instrucción en suelo argentino.

A fines del año pasado, el Gobierno anunció además la aprobación del contrato con un banco francés para la compra de cuatro helicópteros livianos de origen italiano, destinados en este caso a la Armada, por un total de 71 millones de euros.