El Gobierno acelera la compra de cuatro helicópteros italianos para la Armada

En otro guiño hacia las Fuerzas Armadas, y como parte del anunciado plan de modernización de su equipamiento, el gobierno de Javier Milei anunció este martes la aprobación del contrato con un banco francés para la compra de cuatro helicópteros livianos de origen italiano, destinados a la Armada.

“El Gobierno aprobó un contrato de financiamiento para la adquisición de cuatro helicópteros AW109 junto al Credit Agricole, un banco de crédito agrícola francés, con el objetivo de mejorar la capacidad de vigilancia y control de los espacios marítimos jurisdiccionales de la Argentina”, anunció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Milei se subió a un F-16 en Córdoba, acompañado por su hermana, Karina Milei, y por el entonces ministro de Defensa, Luis Petri Presidencia

En el decreto 924/25, publicado ayer en el Boletín Oficial, se aclara que el monto del crédito, a ser otorgado por la entidad bancaria francesa, es de poco más de 71 millones de euros. Adorni aclaró que “el Ministerio de Defensa, a través de la Armada, será el área responsable de la ejecución del programa y la utilización de los recursos del préstamo, que se destinará a potenciar la defensa de los recursos que son de todos los argentinos”. El ministro coordinador mencionó la reciente compra de 24 aviones F16 desde Dinamarca, “también destinada a aumentar la capacidad aérea Argentina”.

Fuentes del Ministerio de Defensa que encabeza el ministro Carlos Presti precisaron a LA NACION que el contrato establece la entrega de los dos primeros helicópteros “antes de los 18 meses”. Al no tener componentes británicos, no será necesaria la gestión del gobierno de Donald Trump, vital para que la Argentina pudiera adquirir los F16 y sortear el veto de Gran Bretaña a la compra de armamento, vigente desde la Guerra de Malvinas, en 1982, veto que el Gobierno intenta revertir. El principal interés de Trump en ese caso era evitar que la Argentina terminara comprando los aviones chinos JF-17, reconocen las fuentes oficiales.

La firma del contrato, a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo, y del secretario de Finanzas, Alejandro Lew, aún no tiene fecha determinada, pero se estima que será en las próximas semanas, según fuentes oficiales.

La compra de los helicópteros tiene una historia algo más larga, y abarca los meses finales del gobierno de Alberto Fernández. En septiembre de 2023, el entonces ministro de Defensa, Jorge Taiana, visitó la fábrica Leonardo, e incluso firmó una carta de intención para la adquisición de ocho helicópteros AW 109, los mismos de los que habla el contrato aprobado por el Gobierno. Como estos procesos llevan meses, y a veces años, fue importante el reciente aval de los gobiernos de Emmanuel Macron en Francia y Giorgia Meloni, en Italia, comentaron desde el Gobierno, aunque se trata de “montos pequeños” que no requieren de negociación política, comentaron otras fuentes con acceso al entramado de la negociación.

La imagen de los aviones F-16 sobrevolando la ciudad de Buenos Aires

Según la propia empresa, esos helicópteros pueden cumplir con diversas funciones, tanto de vigilancia como de Servicios Médicos de Emergencia y de Búsqueda y Rescate (SAR), tareas para las que cuenta con un guincho lateral que facilita las aeroevacuaciones. Tienen capacidad para un piloto y un copiloto y seis tripulantes y puede operar durante tres horas, en un rango de unos 574 kilómetros.

En la agenda futura de compras militares del Gobierno aparece la ambiciosa adquisición de dos submarinos franceses Scorpéne, y aunque el propio Presidente anunció la probable compra el mes pasado, la negociación está aún en estado embrionario, comentaron fuentes oficiales.

“El kirchnerismo demonizó a nuestras Fuerzas Armadas(...). Nos habían dejado indefensos. Hoy volvemos a poner el rol de la defensa de la Patria en el lugar que se merece”, planteó el Presidente en la presentación de los primeros seis F16, en Córdoba, y a modo de explicación general sobre la seguidilla de compras dedicadas a reforzar a las Fuerzas Armadas.