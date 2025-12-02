El embajador Lamelas se reúne con Santilli en la Casa Rosada: el acuerdo comercial bilateral aún no tiene fecha

En una de sus primeras actividades oficiales, un mes después de entregar el plácet al presidente Javier Milei, el flamante embajador de Estados Unidos en el país, Peter Lamelas, llegó a las 10.30 a la Casa Rosada para reunirse con el ministro del Interior, Diego Santilli.

La reunión se da en el contexto de un vínculo bilateral estrecho entre los presidentes Donald Trump y Javier Milei, con la salvedad del acuerdo comercial y de inversiones, anunciado por ambos países el 13 de noviembre pasado, todavía sin fecha para su firma efectiva.

Llegado a Buenos Aires el primer día de noviembre, Lamelas fue recibido dos días después en el Palacio San Martín por el canciller Pablo Quirno, y tres días después de pisar suelo argentino, el flamante embajador de los Estados Unidos entregó en tiempo récord sus cartas credenciales al presidente Milei en la Casa Rosada.

Fue en el Salón Blanco, en el primer piso de Balcarce 50, en una ceremonia en la que estuvieron Quirno y Milei. Luego de la ceremonia formal, que incluyó a otros embajadores, hubo una reunión a solas en el despacho del Presidente. Ese encuentro con Lamelas representó un nuevo gesto hacia Washington del gobierno libertario, que considera a Estados Unidos y al gobierno republicano como su principal aliado geopolítico.

Médico y empresario de origen cubano, Lamelas llamó la atención desde el inicio, incluso antes de asumir su cargo. Más específicamente cuando fustigó la influencia china en el continente, al defender su pliego en el Senado norteamericano, y anticipó que hablaría con los gobernadores para frenar inversiones de la potencia asiática en el país.

La de hoy es una reunión protocolar, de “conocimiento”, una mecánica que Lamelas piensa repetir con otros miembros del gabinete nacional, según contaron a este diario fuentes con conocimiento de la agenda del nuevo embajador.

El vínculo bilateral tuvo un mojón clave con el anuncio del secretario del Tesoro, Scott Bessent, de una multimillonaria ayuda financiera a la Argentina, días antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre, que dio aire financiero y político al gobierno libertario. Unos días después, se anunció el acuerdo marco para el pacto comercial y económico entre ambos países, similar al que Estados Unidos firmó con Ecuador, Guatemala y El Salvador.

En el Gobierno dijeron que la firma del acuerdo “no tiene fecha”. Tampoco hubo respuestas precisas desde Washington. Se aclaró, eso sí, que Trump todavía no firmó el acuerdo con ninguno de los países seleccionados.

El Presidente suspendió a fines de la semana pasada un nuevo viaje, el número 15, a los Estados Unidos, en el que iba a participar del sorteo del mundial de futbol por invitación de Trump. La cancelación tuvo como declarado objetivo evitar cualquier contacto con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, convertido en enemigo público del Gobierno luego de su decisión de declarar campeón de la temporada 2025 al club Rosario Central, y con una disidencia de arrastre: la iniciativa libertaria de impulsar las Sociedades Anónimas Deportivas, a las que el mandamás del futbol argentino se resiste.

Según lo anunciado, el acuerdo comercial con los Estados Unidos “busca impulsar el crecimiento a largo plazo, ampliar las oportunidades y crear un entorno transparente y basado en normas para el comercio y la innovación”. Incluirá, de acuerdo con lo previsto, eliminación de aranceles y barreras no arancelarias, y acceso al mercado agrícola de productos norteamericanos, entre otros puntos.