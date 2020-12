El emotivo discurso de Gladys González y su mensaje a la Iglesia

La senadora Gladys González

En medio del debate por el aborto, la senadora Gladys González protagonizó uno de los dircusos más emotivos dentro del Senado. La legisladora de Buenos Aires por el PRO compartió una vivencia personal e interpeló a la Iglesia después de revelar que durante 2018 cuando se trató el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el recinto recibió varias amenazas por parte de sus "hermanos cristianos".

"Recibí mensajes muy dolorosos de mis hermanos cristianos que rezaban para que me vaya al infierno", relató González al comienzo de su exposición en el Congreso. La senadora contó que en 2018 recibió varias amenazas mientras cursaba su cuarto embarazo. "Perdí mi embarazo y por un instante pensé que Dios me había castigado por votar a favor de la legalización", confesó.

"Pero entendí que el Dios en el que creo no castiga, sino que ama. ¿Creen que es cristiano condenar a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo? Hoy quiero preguntarle a mi Iglesia si no es hora de hacer una autocrítica y preguntarnos por qué nuestras mujeres católicas abortan", cuestionó González. Y en ese mismo sentido volvió a interpelar a esa institución: "¿Por qué queremos imponer por ley algo que no pudimos hacer por nuestras propias enseñanzas religiosas?".

"Hemos fallado porque no logramos salvar la vida de ninguna mujer ni ninguna vida. Es hora de que la Iglesia haga autocrítica", concluyó la senadora.

