Dolores Fonzi presenta Belén en San Sebastián: los elogios de la crítica, una presencia “amorosa” y un duro diagnóstico

SAN SEBASTIÁN.-Se asoma el sol sobre esta bella ciudad balnearia, una verdadera meca del cine. Después de un lunes por momentos lluvioso, el otoño que está empezando por estos pagos ofrece este martes un día más estable. Pero ni tiempo hay de detenerse en estas cuestiones cuando del festival de cine de San Sebastián (o San Sebastián Internacional Film Festival, acorde con su sigla en inglés, SSIFF) se trata.

Un cuarto de hora antes de las nueve de la mañana, la primera proyección de la argentina Las corrientes, de Milagros Mumenthaler (coproducida con Suiza), que forma parte de la competencia oficial de la 73a. entrega del festival, inaugura la quinta de nueve jornadas. Tras ella y luego de los aplausos de los críticos que vieron la tempranera exhibición para prensa y acreditados, en otro espacio del histórico Palacio de Congresos Kursaal, sede del encuentro, empieza la conferencia de prensa de Belén, el film que dirige y protagoniza Dolores Fonzi y que en Argentina se estrenó el jueves último.

Cada pregunta de las y los periodistas que participan de la entrevista colectiva es antecedida por un elogio, una reflexión o incluso un comentario en primera persona. Todos agradecen y aplauden que temáticas como sufrida por la joven tucumana, quien fue criminalizada tras sufrir un aborto espontáneo, lleguen a la pantalla. Y agradecen y valoran el resultado final logrado.

“Belén es una película sobre la injusticia y los aparatos institucionales. Es más universal en el sentido que no hace falta ser feminista o ser hombre para verla. Sí está a cargo de una mayoría de mujeres; trata el drama sobre el cuerpo de las mujeres porque le pasó a Belén, pero sí siento que supera lo militante feminista porque es universal. Soledad Deza (la abogada que representó a Belén y a quien interpreta Fonzi en el film) podría haber sido un hombre. Claro que si hubiera sido un hombre no lo mostrábamos buscando a sus hijos en el colegio, porque las películas de juicio de hombre son... de hombres. La mujer que llega tarde al colegio y esas cuestiones, lo mostramos porque es parte del entramado: una mujer con una vida tradicional, casada con dos hijos, que tiene casos menores y a quien le cae un juicio que le va a cambiar la vida. Eso no lo sabe, sí sabe que tiene que poner el cuerpo, cruzar el fuego, exponerse a lo que venga y lo hace".

Dolores Fonzi habla y junto a ella se encuentran Javiera Balmaceda, head de Originales de Amazon MGM Studios para América Latina, Canadá, Australia y Nueva Zelanda; las actrices Julieta Cardinali, Laura Paredes y Camila Plaate y los productores Leticia Cristi y Matías Mosteirín. Del otro lado, del lado de la prensa, en primera fila se ubica Santiago Mitre. El director de Argentina, 1985 y La patota, que días atrás habló aquí en carácter de productor de 27 noches, el film de y con Daniel Hendler que completa el terceto argentino en competencia, hoy está en la sala para acompañar a la directora, su pareja.

La primera proyección para la prensa de Belén no solo despertó elogios sino también un mar de pedidos de notas con la directora. Medios de toda Europa quieren ahora hablar con ella y a eso se dedicará Fonzi el resto del día y también mañana miércoles. En el medio tendrá el photocall, ese paso glamoroso por la alfombra roja que luego se refleja en todo el mundo, y una fiesta con un show sorpresa, a cargo de un artista de Argentina, claro está. Todo en un clima de cuenta regresiva, ya que mañana, a las 18 de la Argentina y las 23 de España, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de nuestro país elegirá qué película nos representará en el Oscar. Hasta esta instancia decisiva han llegado Belén, Homo Argentum, de Mariano Cohn y Gastón Duprat; La mujer de la fila, de Benjamín Avila y Algo nuevo, algo viejo, algo prestado, de Hernán Rosselli.

Bien acompañada

“En 2016 hago una película con Santiago Mitre, director argentino muy bueno que está en la sala”, cuenta Dolores, sonríe y provoca los aplausos de todos. “La película es La patota, me nominan a mejor actriz, gano el premio y cuando pasa eso me entero que esta chica estaba presa desde hacía dos años y unos meses. Me entero gracias a Soledad Deza, que estaba militando la causa. Cuando gano el premio levanto un cartel que decía ‘Libertad para Belén’. En la sala estaba Leticia [la productora Leticia Cristi]. Tanto ella como todos se preguntaron quién era Belén. Luego sale el libro de Ana Correa, Somos Belén, Leti compra los derechos del libro con K&S y se ponen a trabajar. Eso fue en 2019″.

Por aquel entonces, Fonzi aún no había dirigido Blondi, su ópera prima. “Habían pensado en mí para hacer de la abogada, de Soledad Deza. Pasa el tiempo, se estrena Blondi y se dan cuenta que tengo aptitud para filmar algo y me ofrecen reescribirlo (junto a Laura Paredes, también protagonista del film), actuarlo y dirigirlo. Como venía de militar esa causa y después vino la ley del aborto en Argentina, era tan propio que me pareció un regalo”.

“No hay apoyo”

El desfinanciamiento del estado argentino en lo que a su cine se refiere fue también parte de lo conversado en la conferencia. Una vez más, Dolores Fonzi tomó el micrófono y se “calzó la 10″ ante una pregunta de la prensa española. “Lamentablemente filmar en Argentina hoy es imposible. No hay apoyo del Incaa para nada, están vaciados todos los recursos que tienen que ver con el cine y la cultura en general de parte del estado. Entran las plataformas, entra Prime Video con K&S y se puede producir con financiamiento íntegro de la plataforma. Igualmente dentro del milagro que es filmar en nuestro país hoy en día, dentro del festival hay tres películas argentinas en competencia, entonces seguimos resistiendo y valorando estos espacios, se filme la película que se filme y de la manera en que se filmen, porque la verdad es que ahora estamos en una encrucijada y esperamos que no dure mucho tiempo. Hay que estar preparados para cuando esto cambie, porque eso va a pasar”.

Rápida de reflejos, la actriz y directora le dio pie al productor Matías Mosteirín para que también se refiera al tema. “Argentina siempre valoró a su talento, su cultura, su ciencia y sentimos que son acuerdos que se van a volver a alcanzar. Es nuestra responsabilidad sostener un sistema que directamente vamos a tener que reconstruir. Tenemos la confianza y la seguridad que hay un debate que tenemos que dar, pero hay acuerdos que se van a alcanzar porque Argentina no va a renunciar a un capital y un patrimonio que tiene que es su cinematografía, que es tan valiosa y le ha dado tanto al país”.