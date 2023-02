El emotivo posteo del legislador Hernán Reyes tras la muerte de su padre

escuchar

El diputado porteño Hernán Reyes, miembro de la Coalición Cívica, publicó un emotivo posteo en sus redes sociales tras la muerte de su padre, el dirigente radical Antonio “Tony” Reyes. El legislador recibió el acompañamiento del presidente del partido, Maximiliano Ferraro, y también de otras figuras de la fuerza.

“Se murió mi viejo. Me duele como si fuese un niño. Tony, fuiste libre, intenso bueno, honesto. Aprendí de tus aciertos y errores. Me diste valores que llevo conmigo, me contaste que la política también la hace la buena gente ”, escribió Reyes en su cuenta de Instagram.

Y añadió: “Solo quiero decirte gracias, Tony querido. Esa es la palabra que va con tu nombre. Fuiste muy querido por muchos. Abrazo al cielo y hasta pronto, viejo”.

La exdiputada nacional Fernanda Reyes (2007-2011) -y hermana de Hernán- también utilizó sus redes sociales para despedir a su padre. “Te quiero viejo. ¡Gracias por enseñarme a volar y ser libre! Te voy a extrañar mucho”, publicó en Facebook la también dirigente de la Coalición Cívica.

Varios dirigentes de la fuerza que lidera Elisa Carrió le expresaron sus condolencias a Reyes y le manifestaron su pesar por lo ocurrido. Entre otros, quien se ral respeto fue el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. “Lamento mucho el fallecimiento del papá de Hernán y Fernanda Reyes, Tony Reyes, histórico militante de la UCR. Les mando un fuerte abrazo en este difícil y triste momento que les toca transitar”, señaló.

