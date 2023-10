escuchar

El candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, dio este jueves una entrevista televisiva en el marco de la cual llamaron la atención su forma de expresarse y algunos de sus gestos, que por momentos distaron de los que exhibe regularmente. También se mostró enojado en un punto determinado de la nota, cuando se quejó con vehemencia del “murmullo” que se escuchaba detrás de cámara.

En medido del ida y vuelta, que se transmitió anoche por A24, el aspirante a la Casa Rosada interrumpió su discurso y pidió: ”¿Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Porque es muy difícil hablar con tanta gente hablando. Son temas muy delicados y veo que no cesan de hablar, a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita. Convengamos que estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando”.

Mientras hacía el reclamo, el libertario miraba de forma intermitente hacia detrás de cámara y hacia el techo, al tiempo que movía las manos, haciendo el gesto de personas hablando. En respuesta a su queja, el conductor del ciclo, Esteban Trebucq, pidió silencio en el estudio y respondió respecto de la situación: “Después fuera del aire te explico”. De esta forma, aludió a lo que más tarde detalló otro periodista que fue testigo de lo sucedido, Carlos Burgueño, quien aseguró en X: “Había paro sorpresivo de trabajadores y en el momento en que se saca había 10 personas que entraban al estudio y otras tantas que se iban. Es verdad que había ruido. Eso igual no justifica la reacción”.

Tras la intervención de Trebucq, Milei continuó: “Si yo le erro, a mí me destrozan públicamente y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando (...) Yo entiendo lo que quieran, pero veo gente desde que inicié que habla demasiado y es muy difícil tratar temas tan complejos con murmullo en el oído. No son temas fáciles y además va la vida de 47 millones en esto”.

Tras la polémica que desató la reacción de Milei, el candidato libertario justificó su exabrupto por redes sociales y apuntó contra quienes lo criticaron por interrumpir su discurso en vivo y pedir silencio.

“La Argentina del revés. Si uno pide en un estudio de televisión respeto, lo tildan de loco. Pero al que rifa 3 puntos del PBI en su aventura electoral por ambición de poder lo tratan de sensato”, señaló Milei desde su cuenta de X (ex Twitter)

“La realidad es que lo que quieren es que nada cambie. Bueno, nosotros vinimos a cambiar las cosas. Pregúntense ustedes de qué lado están: del lado de los que quieren mantener ese modelo empobrecedor al servicio de los políticos o de los que queremos cambiar abrazando las ideas de la libertad para que Argentina tenga un futuro prospero”, completó el candidato libertario.

La frase sobre el acuerdo con Bullrich

Otro tramo de la entrevista que se viralizó en las redes sociales corresponde al momento en el que el economista se refirió al meme de un león y un pato que publicó luego de que la excandidata de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, le manifestara públicamente su apoyo con miras al balotaje que disputará el 19 de noviembre contra el postulante de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa.

“Frente al anuncio de Bullrich yo posteé un meme. Hago una pregunta, ¿alguien vio las métricas de ese tuit? Tiene más de 250 mil likes, tiene casi 16 millones de impresiones. Solo en mi cuenta de Instagram, el posteo tiene 1 millón de likes... Lo que quiero decir es”, sostuvo en ese contexto y luego de una pausa agregó: “Así como hay un salame o tres salames opinando desde una computadora, ¿sabes qué? Mientras que esos miran a la señorita por Internet, yo estoy en el medio de sus sábanas”.

