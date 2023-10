escuchar

Este viernes por la mañana el expresidente y referente de Juntos por el Cambio (JxC) Mauricio Macri se refirió por primera vez a la alianza política que tanto él como la excandidata del espacio, Patricia Bullrich, cerraron esta semana con el libertario Javier Milei de cara a la segunda vuelta que tendrá lugar el 19 de noviembre y que enfrentará al líder de La Libertad Avanza (LLA) con el postulante de Unión por la Patria (UP) y actual ministro de Economía, Sergio Massa.

Al ser consultado en radio Mitre sobre la posible ruptura del bloque luego de su decisión, que no fue bien vista por grande parte de la coalición, entre ellos varios referentes radicales, Macri afirmó: “No se rompió JxC, no al menos el que fundé yo. Es el mismo, con sus problemas, con sus conflictos internos. Sigue estando ahí y está frente a una nueva disyuntiva”. Y luego, para justificar su decisión de elegir a Milei como el presidenciable a apoyar a semanas de la segunda vuelta, remarcó: “Somos el cambio o no somos nada”.

“Hoy el que lidera la propuesta de cambio es Javier Milei”, agregó.

El exmandatario asimismo se refirió a las reacciones de las últimas horas en contra de su decisión y apuntó contra las figuras de Gerardo Morales y Martín Lousteau. “Ellos han tenido permanentes reuniones con Massa en todos estos años. Le han apoyado todas las leyes que Massa pedía, en contra de la decisión de la mayoría: aumentos de impuestos, nuevas jubilaciones sin aportes… Morales, Yacobitti, Lousteau, todo el tiempo transando por detrás de nosotros en cosas que no han beneficiado al país”, marcó.

Al momento de explicar sus declaraciones, indicó que siempre negociaron intercambios puntuales y que al justificarse siempre pusieron una excusa: “‘Que mi provincia, que la universidad tal’, pero en definitiva en contra de la mayoría de los argentinos”, dijo.

Respecto de las condiciones en las que decidieron junto a Bullrich anunciar su público apoyo al libertario, el exmandatario negó haber obligado a su exministra de Seguridad a ir en esa línea y añadió que esas versiones salen de la gente a la que le gusta “ningunear y ponerse por arriba de los demás”.

“Patricia fue nuestra candidata a presidenta, ella ganó una interna con un conjunto de dirigentes importantes que tenían una idea distinta del cambio. Ganó el apoyo de la gente. ¿Cómo pueden seguir faltando el respeto cuando ella ya ha mostrado su liderazgo? Ella ha comunicado lo que siente a quienes la han votado. Lo ha hecho con transparencia, es lo que piensa”, aseveró el líder de Pro y continuó: “Ella con su visión y su realidad confirmó algo a lo que adhiero: somos el cambio o no somos nada. Creemos que seguir con esta cultura del poder oscura en la Argentina nos va a llevar a más pobreza, exclusión y va a seguir haciendo que nuestros jóvenes se vayan”.

En este marco, Macri insistió con que en la Argentina hay dos alternativas: “la neutralidad para favorecer a Massa” y la posibilidad de decirles a los votantes de JxC, a los que calificó como personas con voto independiente, que “es hora de sanar la discusión sobre quién representa el cambio”. Además resaltó que esta discusión debe saldarse en un momento complicado, de angustia, “con el dólar desbocado, la inflación, la inseguridad”. Por ello llamó a imitar la actitud que tuvieron Bullrich y Milei, tras decir que se pidieron disculpas recíprocamente, “porque el bien superior es el cambio”.

“Lo que pasó en la campaña pasó, vamos por el cambio y trabajemos juntos”, repitió.

Macri, contra Massa

En otro tramo de la entrevista, al referirse en particular al candidato del oficialismo, afirmó: “Es más de lo mismo, es más de lo mismo. ¿Cuántas veces mintió Massa? Todo lo que nos ha dicho en la cara… dijo que el Fondo Monetario le había dicho que no haga el gasoducto y estaba escrito en el reporte del Fondo, de diciembre y de marzo, urgente terminar el gasoducto…”.

Y sumó: “Ojalá Massa un día me llame, me prometa algo y esa cosa se cumpla. Le pedí públicamente que por favor detuviera la destrucción que había comenzado el gobierno de Alberto Fernández y ¿qué hizo? Nos cavó el pozo 100 metros más para abajo”.

Luego, comparó al actual ministro de Economía con su apadrinado: “A mí Milei no me mintió una sola vez. Lo único que vale es la palabra”.

Ante la pregunta de si él socavó a Horacio Rodríguez Larreta en su precandidatura a presidente de JxC en las PASO, si “usó a” María Eugenia Vidal y si “desgastó” a Patricia Bullrich, Macri contestó: “¿Vos creés ese nivel de maldad? Yo creé un partido. Logré que después de 92 años se termine un gobierno [no peronista], con la peor oposición de la historia y con el respeto del mundo entero”.

Tras eso, lamentó “enormemente” que Vidal y Larreta no acompañaran la alianza con Milei y admitió: “La interna no nos salió bien. Fue algo que no funcionó”.

Consejos a Milei y las críticas de Carrió

Durante la charla, el expresidente también aseguró que no adhiere a las propuestas “extremas” de Milei y dijo que le dio consejos sobre su trato a la prensa, a sabiendas de que ya se negó a dar entrevistas con algunos medios y se enojó en vivo con algún cronista.

“A Javier le he dicho que como buen liberal, lo primero es convivir con la libertad de expresión. Él no se puede enojar con ustedes cuando critican. Yo jamás me enojé con un periodista ni llamé a un periodista para apretarlo. Así como respeta la independencia de la Justicia, tiene que aprender a convivir con que ustedes están en su rol para criticar”, explicó.

Sobre las críticas de la referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien dijo entre otras cosas que a Macri le salió su “lado oscuro”, el expresidente marcó que su actitud es “ruin” y se explayó: “Cuando a la gente la gana el ego se convierte en alguien dañino, que no puede construir nada bueno”.

Además advirtió: “Lo que tenemos que lograr aquellos que hemos tenido poder es recordar quién nos dio el poder, que fue la gente, y que el poder está para construir, no para dañar. El poder está para transformar la realidad de la gente. Si uno es servidor público, tiene que ir a la función pública con lo puesto y salir con lo mismo. Si no, esto no funciona. Como Patricia dijo: las cosas se marcan con el ejemplo”.

Por otra parte, Macri fue consultado sobre la situación judicial de su exasesor Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien se encuentra en Uruguay y sobre quien pesa un pedido de captura internacional de la Justicia argentina por una causa en la que se lo investiga por una denuncia de extorsión a los dueños del Grupo Indalo. Esta semana, la Suprema Corte uruguaya rechazó su pedido de refugio por “persecución política”, por lo que puede ser extraditado a la Argentina. Al respecto, dijo: “No seguí el proceso judicial, pero tendrá que volver y sentarse ante la Justicia y explicar. No creo que nadie haya sido perseguido por mi gobierno”.

El back de la reunión Milei-Bullrich y la opinión de “la hechicera”

En un tono más distendido, Macri dio algunos detalles de color sobre cómo fue el primer encuentro entre Milei y Bullrich para hacer las paces y concretar el acuerdo cara al balotaje del 19 de noviembre. “Le dije a Milei: ´Acá llegó la montonera´. Él le dijo ´qué mal que estuve´. Ella dijo ´yo también´ y se abrazaron”, describió Macri.

Luego, reflexionó: “Aparte de sanar, de reconciliarnos en casa todos, quiero decirles a los argentinos que no caigamos de vuelta en el tema de los miedos. Basta de los miedos. El único miedo es a continuar igual. Le hicieron a Milei en esta primera vuelta lo mismo que me hicieron a mí. Milei dice lo mismo que yo: vamos a terminar con los privilegios, no con los derechos. No creamos de vuelta en esta campaña de miedo, por favor. Serían de vuelta cuatro años perdidos de la Argentina”.

Otra de las preguntas a Macri fue qué opinaba su esposa, Juliana Awada, sobre su vuelta a la vida política. “Se quiere morir”, dijo entre risas.

En cuanto a lo que piensa la hija que tiene en común, de ya 12 años, indicó: “Anoche volvió del sur. Antonia también estaba preocupada y me dijo: ´Papá, no hay alternativa, tenés que apoyar a Milei´. Eso para mí ya es palabra sagrada. Hoy no tengo duda de que si ella votara, votaría por Milei”.

Por último, cerró: “Los cambios traen incertidumbre, pero la certeza es que hoy estamos en un tobogán que va para abajo. Si vas en un auto contra un paredón y sabés que vas a morir, te tirás del auto. ¿Vas a sobrevivir? Qué se yo, pero tenés una chance”.

