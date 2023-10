escuchar

En medio de los idas y vueltas por su apoyo al candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, el exmandatario Mauricio Macri brindó este viernes una entrevista en donde les respondió específicamente a algunos de los principales actores de Juntos por el Cambio (JxC) que cuestionaron su decisión. Una de ellas fue la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, quien el miércoles lo criticó en duros términos y lo acusó de haber cedido ante su “lado oscuro”. Frente a tales dichos, el fundador de Pro reflexionó sobre el vínculo de la dirigencia política con el poder. También dio detalles respecto del encuentro que mantuvo con la exaspirante a la Casa Rosada Patricia Bullrich y el economista libertario a comienzos de esta semana.

Consultado con relación a las declaraciones de Carrió, Macri dijo en diálogo con radio Mitre que se trata de una actitud “ruin y que no sirve”. “Cuando a la gente la gana el ego se transforma en alguien dañino que no puede construir nada bueno. Entonces, creo que lo que tenemos que lograr aquellos que hemos tenido poder es recordar quién nos dio el poder, que fue la gente, y que el poder está para construir, no para dañar. El poder está para transformar la realidad de la gente”, planteó.

Inmediatamente después, siguió: “Cada vez creo más que para administrar poder hay que tener mucha generosidad y vocación de servicio, entender que lo lindo es dar, no recibir... Y la verdad es que si uno es servidor público, tiene que ir a la función pública con lo puesto y salir con lo mismo. Si no, esto no funciona. Como Patricia dijo: las cosas se marcan con el ejemplo”.

Más tarde, a Macri le preguntaron respecto del enojo del presidente de la UCR, Gerardo Morales, con motivo de su apoyo y el de Bullrich a Milei. En ese contexto, el exmandatario acusó al radical y a otros miembros de su espacio de sentirse más “cómodos” con las ideas de Sergio Massa que con las de Pro. “Sé que Morales habló con Patricia pidiéndole entre él, [Martín] Lousteau y [Emiliano] Yacobitti que no hiciera su discurso, que no podía agredirlo a Massa, porque obviamente ellos se sienten más cómodos con Massa no solo que con Milei, sino que con la misma línea de Pro en muchas cosas. Igual hemos sabido convivir y sabremos dentro de 20 días sentarnos de vuelta y decir en qué cosas vamos a seguir trabajando unidos”, sostuvo.

Posteriormente volvió a cargar contra los tres radicales cuando le consultaron sobre los cuestionamientos vertidos por ellos hacia su persona tras la decisión “unilateral” de apoyar a Milei: “Ellos han tenido permanentes reuniones con Massa en todos estos años. Con Morales a la cabeza le han apoyado todas las leyes que pedía, en contra de la decisión de la mayoría: aumento de impuestos, nuevas jubilaciones sin aportes (...) Morales, Yacobitti, Lousteau... Todo el tiempo transando por detrás de nosotros en cosas que no han beneficiado al país. Siempre es el intercambio de cosas puntuales… Siempre hay una excusa: ‘Que mi provincia, que la universidad tal’... Pero en definitiva siempre en contra de la mayoría de los argentinos”.

Además, sentenció acerca de la determinación del radicalismo de adoptar una posición neutral ante el balotaje: “No puede ser que bajo la falsa imparcialidad o neutralidad ellos se dediquen a apoyar a Massa”. Luego, comparó: “¿No está mal que la vicepresidenta del partido radical diga que vota a Massa y está mal que Bullrich salga a decir que vota a Milei? Por favor, un poquito de sinceridad”.

En otro tramo de la nota, Macri también dio detalles acerca del encuentro que mantuvo en su casa con Bullrich y Milei luego de conocerse los resultados de las elecciones del domingo, que ubicaron en el balotaje al libertario y al ministro de Economía y postulante de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa. “Todos fuimos con el espíritu de reconciliación. Lo mejor fue el abrazo entre él [por Milei] y Patricia en dos minutos. Él había llegado un poquito antes y yo le dije: ‘Acá llegó la montonera’. Y ella dijo: ‘Sí, la que tira bombas en los jardines’. Entonces, él le dijo: ‘No, qué mal que estuve. Perdón, me equivoqué’”, reveló.

En ese marco, afirmó que su exministra de Seguridad reconoció de igual modo haber dicho “algunas cosas que no debía” en contra de su rival político. “Ahí se dieron un abrazo y empezó una conversación de gente preocupada por el futuro del país, que es lo importante, porque nosotros estamos de paso”, relató y agregó: “Acá hay que dejar un poquito los egos de lado y la cosa de ‘si estuve o no estuve’, de si ‘me consultaron o no me consultaron’, y pensar que estamos en un momento de mucha, mucha preocupación y que tenemos que realmente lograr darle a la gente una esperanza. Desde lo nuevo hay alguna posibilidad de cambio: desde lo ya conocido solamente hay certezas horribles”.

