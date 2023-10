escuchar

Un día después de consolidar un acuerdo con el ala dura de Juntos por el Cambio (JxC), representada en Mauricio Macri y Patricia Bullrich, Javier Milei consideró que los resultados que tuvo la coalición opositora en las elecciones del domingo pasado tuvieron que ver con que hicieron “mal las cosas”. Sin embargo, destacó que “lo importante es que la gente eligió un cambio hacia la libertad”.

”Mirá si habrán hecho las cosas mal que apareció un outsider y los desplazó del segundo lugar. Tenían la elección ganada y apareció un outsider y se les mete en la segunda vuelta...y, algo mal hicieron”, enfatizó el candidato presidencial de La Libertad Avanza durante una entrevista en A24.

Pese a ese comentario, si bien admitió que existen diferencias generales con el planteo de JxC, remarcó que “lo importante, es que el 53% de los argentinos decidió abrazar las ideas del cambio”. “Después, en esas expresiones de cambio, hay unas más profundas y otras más moderadas, pero es en la misma dirección, con matices. Diferencias hay porque si no, no hubiésemos ido separados”, reconoció.

El diputado aseguró que el acompañamiento que recibió formalmente de la excandidata y del expresidente no implicó ninguna concesión por parte del espacio que él lidera. “No me restringieron nada, no me pidieron nada. Fue un pedido de perdón mutuo, sincero, genuino, lo hicieron de manera incondicional”, enfatizó.

En ese contexto y ante la consulta respecto a la posibilidad de que le brinden ayuda para fiscalizar en el balotaje del 19 de noviembre, dijo que “habrá que ver” si le pueden “dar una mano con eso”. “Si necesitamos ayuda, pediremos ayuda. Estamos frente a la elección más importante de los últimos 100 años”, opinó.

“No se puede perder tiempo llorando, salís a la cancha y ganás o perdés. Si la gente no aporta su cuota de esfuerzo para acompañar el cambio... las cosas no se cambian metiendo tres puteadas en Twitter”, expresó.

Una vez más, Milei cuestionó al radicalismo y le atribuyó la responsabilidad del crecimiento que tuvo en las urnas el candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, en relación con las elecciones primarias, ya que -evaluó- “lo que subió el kirchnerismo es lo que perdió Juntos por el Cambio”.

“Ahí tenés la traición, los que ahora se declaran neutrales, esos ya se fueron con Massa. Ahora la van de neutrales cuando saben que esa neutralidad es jugar por Massa, siempre fueron de ahí, se acomodaron en Juntos por el Cambio para tener un cargo, pero como ahora ven que el sol parece que calienta ahí, se van a buscar los cargos ahí”, sugirió y, en referencia a quienes lo definieron como “un salto al vacío”, respondió que ”el salto vacío es continuar con lo mismo, el salto al vacío lo hacen los tibios”.

”El peor lugar de los infiernos es el que mantiene en la neutralidad la inmoralidad”, manifestó.

El alejamiento de Luis Barrionuevo

Por otra parte, el referente de LLA se mostró sorprendido por la salida del sindicalista Luis Barrionuevo, quien este jueves retiró su apoyo al candidato presidencial en rechazo al acuerdo político que selló con Patricia Bullrich y Mauricio Macri.

“Creí que su acercamiento era hacia la reforma que estábamos proponiendo. Si ahora lo incomoda alguien que comparte la agenda del cambio, no sé, me llama un poco la atención. Si es necesario, hablaré con él y veré por qué”, expresó.

El momento incómodo de la entrevista

Milei protagonizó un incómodo momento en medio de la entrevista e interrumpió la charla para pedir a los productores que dejaran de hablar mientras él hacía lo propio.

“¿Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Porque es muy difícil hablar con tanta gente hablando, son temas muy delicados y veo que no cesan de hablar, a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita. Estamos con un nivel de bullicio no convencional”, se quejó.

Frente a la continuidad del sonido, según aseguró, agregó: “Si yo le erro, a mí me destrozan públicamente y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando”, insistió y dijo que “va la vida de 47 millones en esto”.

