El envío de gendarmes al conurbano enfrenta a la Nación con la Provincia

Las diferencias entre la Nación y la provincia de Buenos Aires alrededor del tema inseguridad en el conurbano no cesan y las consecuencias de esa tensión y falta de diálogo podrían agravarse en el territorio en los próximos días. Como telón de fondo del conflicto está el Comando Unificado Conurbano (CUC), desarrollado por la cartera nacional a cargo de Aníbal Fernández, que aunque ya bajó efectivos a las calles se terminará de operativizar en los próximos días. Este desembarco más masivo se hace en diálogo con los municipios, pero sin coordinación con la autoridades bonaerenses.

Desde el ministerio conducido por Fernández aseguran que sí hay diálogo con Provincia, pero sin precisar con quién o quiénes. Desde Provincia son contundentes a la hora de negar cualquier tipo de comunicación desde allí. Incluso no estuvieron presentes este miércoles en la reunión que se realizó en la sede de la cartera, en la zona de Recoleta, y que fue encabezada por Mercedes La Gioiosa, secretaria de Seguridad y Política Criminal, y quien está inmediatamente después que Fernández en el organigrama.

Sobre el tema se manifestó el jefe de asesores de Axel Kicillof, Carlos Bianco, quien este jueves consideró: “Fue un error grosero de Nación no haber invitado a la Provincia”. En declaraciones a Todo este Ruido, por radio Provincia, Bianco no se quedó allí y fue aún más explícito al asegurar que “no contar con nuestra información limita el impacto de las políticas que se quieren llevar adelante, porque quien tiene el mapa del delito y de las zonas calientes en la provincia es el ministerio de Seguridad bonaerense”. Y planteó que “tomar decisiones respecto de la seguridad pública sin tener esta información va a tener un impacto limitado”.

“Poder se puede, ya se está haciendo”, dijeron fuentes del Poder Ejecutivo Nacional a este diario. “Se los invitó, se articula y se habla. El diálogo no está roto”, insistieron cerca de las filas de Aníbal Fernández. “¿Te parece que puede haber diálogo posible después de que Aníbal dijo lo que dijo del gobernador?”, se preguntó un importante funcionario provincial en diálogo LA NACION, al referirse a los dichos del ministro nacional, que acusó al gobernador de ser un “desconocedor” de lo que sucede en la provincia al tiempo que negó los contactos a los que aluden en Nación.

Desde la cartera nacional, por su parte, insisten en que el CUC ya está en desarrollo en la práctica y esperan tenerlo completamente operativo la semana que viene, después de la reunión que este martes mantendrán con el comando noroeste y La Plata. La idea es que se irá aumentando la presencia de efectivos y operativos en el correr de los próximos días en el conurbano bonaerense. En la expectativa final está duplicar el número de efectivos federales que hoy ya están en ese territorio, aunque cumpliendo funciones vinculadas a delitos federales y que se acerca a los seis mil.

Entre los problemas que acarrearía la falta de coordinación entre los mandos de Nación y Provincia estarían que no se coordinaron las frecuencias de radio, que son encriptadas; también que, ante la falta de infraestructura de las fuerzas federales en muchos de los distritos que se apostarán, deberán en caso de realizar detenciones, acudir a comisarías bonaerenses y que se tome declaración allí. “No es que un policía de la bonaerense no va a tomar esa declaración, pero por millones de cosas como esas hay que hablar, articular y coordinar antes”, dijo un funcionario bonaerense a este diario.

Otro de los elementos es que en la reunión de este miércoles se les pidió a los secretarios de seguridad municipales que hagan el mapa de calor de la inseguridad, que es donde se ubican las zonas de conflictividad. “Eso ya está hecho en provincia, con toda la información y estadísticas. Esto es una cuestión entre el capricho y la política”, añadieron desde Provincia.

En los distritos, pocos datos

Los funcionarios municipales se llevaron solo algunas precisiones de ese encuentro vaciado de representantes del gobierno de Kicillof, según pudo saber LA NACION de fuentes distritales.

“La idea es empezar dentro de una semana o diez días. En muchos municipios hay gendarmes, no muchos, pero hay. La intención es dar una dinámica diferente y seguir coordinando, como se venía haciendo, con la estación de cada municipio (donde hay un jefe de estación, que es policía bonaerense). Se coordinará con los municipios en función del mapa de calor del delito y del tipo de delito ”, resumió un dirigente de una de las intendencias que participaron del encuentro que encabezó La Gioiosa. La misma fuente deslizó que se habrían restablecido los contactos entre Nación y Provincia.

La identificación de las zonas de riesgo es un dato de la reunión que otro hombre al tanto de lo conversado coincidió en mencionar. “Se habló de que les van a pedir a los municipios las zonas en las que quieren que bajen los efectivos de Gendarmería . Se va a trabajar desde el municipio para marcar rápidamente esas zonas y ver cuánto responde la Nación”, afirmaron a este diario desde uno de los municipios invitados al encuentro del miércoles.

En cuanto a la cantidad de efectivos federales que recibiría cada distrito, los datos escasean. “Se empezó a hablar de cantidades. No de hombres, pero si de unidades: entre 5 y 10 unidades por municipio ”, indicó uno de los funcionarios consultados. “ No se habló de cantidad de efectivos. No dijeron cuándo llegarán, ni cuántos ”, sumó incertidumbre otra fuente.

“Fue una buena reunión de trabajo, de coordinación y planificación de acciones”, definieron desde una de las intendencias que fueron parte de la reunión. No obstante, la tónica de quienes participaron en representación de los municipios y respondieron a las consultas de este diario era de falta de precisiones sobre el despliegue de gendarmes prometido desde el gobierno nacional en medio de la tensión con la Provincia de Buenos Aires.