El expresidente Sanguinetti advirtió sobre “la deriva psicológica tan desajustada” de Milei

Julio María Sanguinetti, ex presidente de Uruguay, cuestionó en tono severo el comportamiento reciente de Javier Milei, sobre todo en relación con su tormentosa visita a España en medio de la campaña electoral de ese país y con los mensajes violentos contra periodistas.

“Veo con preocupación esa deriva psicológica tan desajustada”, dijo el referente histórico del Partido Colorado en declaraciones a Canal 5 de Montevideo. Esa frase en particular la dijo en relación a la forma en que el Presidente lidia con la libertad de expresión. Mencionó Sanguinetti “los renovados ataques a la prensa, constantemente, a colegas respetables y de gran calidad, algunos de ellos amigos y figuras incuestionables del periodismo argentino”.

Julio Sanguinetti, contra Milei

Milei elevó el viernes el tono de sus ataques al periodismo después del fallo que lo absolvió en la causa $LIBRA: después de mencionar a una lista de profesionales dijo que “los hijos de puta se tienen que quemar en la hoguera”.

La reacción de Milei después del fallo que lo sobreseyó en la causa $LIBRA

Sobre el viaje de la semana pasada a Madrid, donde Milei acusó de “impresentable dictador” al presidente socialista Pedro Sánchez, Sanguinetti consideró que había sido una situación “tristísima” y “horrible”. Añadió: “Mo lo recibió ni el Partido Popular (principal partido de centroderecha en España). Realmente creo que se está equivocando mucho. Ha hecho siete visitas a España sin ver al rey ni al primer ministro y eso no tiene sentido”.

Aquella visita fue la séptima que Milei hizo a España desde que asumió el cargo y en ninguna de ellas tuvo encuentros institucionales con el gobierno ni con la Casa Real. Esta vez, en plena campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, el Ministerio de Asuntos Exteriores español le respondió con un comunicado: “España es una nación soberana que no acepta injerencias externas, ni ataques e injurias a su presidente”.

Crítico desde el principio

Sanguinetti, de 90 años, fue el primer presidente del actual ciclo democrático de Uruguay (1985-1990) y tuvo luego un segundo mandato entre 1995 y 2000. Fue periodista y se lo considera uno de los grandes intelectuales de su país. Mantiene un vínculo muy cercano a la Argentina, adonde viaja con frecuencia. Uno de sus habituales interlocutores es Mauricio Macri, presidente del Pro y aliado del mileísmo.

A diferencia de otras figuras de la centroderecha internacional. Sanguinetti mantuvo desde un principio una distancia con Milei, a raíz de los modos confrontativos del líder libertario. “Lamento el estilo agresivo del presidente hacia figuras respetables y hacia la prensa. Aunque los gobiernos y la prensa no se quieran, están obligados a convivir. Es un matrimonio de necesidad en democracia”, dijo en una visita a Buenos Aires el año pasado.

En julio pasado, después de que Milei visitó Brasil para participar de un acto de campaña de Flavio Bolsonaro, el expresidente uruguayo elevó la voz: “Es algo que claramente desprecia el principio cardinal de no intervención de los Estados en los asuntos internos de los demás. El Mercosur está dando un triste espectáculo”.

Ha dicho en reiteradas ocasiones que Milei es “un típico presidente populista”.