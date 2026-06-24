El exsenador Edgardo Kueider suma una nueva causa en Paraguay por lavado de dinero

El exsenador Edgardo Kueider, procesado por presunto enriquecimiento ilícito, sumó este miércoles una nueva causa en su contra por supuesto lavado de dinero a través de la compra de seis departamentos en Paraguay, país donde cumple prisión domiciliaria por el desarrollo del juicio oral por contrabando.

Según informó el medio ABC, el juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, procesó Kueider; a su exsecretaria Magdalena Guinsel Acosta y a los ciudadanos paraguayos Amado Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat por presunto lavado de activos a través de ina operación inmobiliaria.

Según la nueva imputación presentada, existen indicios de que los imputados habrían introducido al sistema legal financiero y comercial paraguayo sumas de dinero que tendrían origen ilícito y con el cual habrían adquirido un total de seis departamentos con sus respectivas cocheras.

El edificio de los inmuebles que investiga la Justicia (Foto: Gentileza ABC)

Los departamentos pertenecen al edificio Innova Las Mercedes, ubicado en la intersección de la avenida General Santos y Marco de Brix de la ciudad de Asunción.

Según esta nueva causa, los imputados habrían llevado a cabo desde 2027 una serie de actividades para introducir sumas de dinero ilícito al sistema comercial y financiero de Paraguay.

Las maniobras se habrían llevado adelante a través de la empresa “Golsur SA”, una firma que ya había quedado bajo investigación de la Justicia cuando Kueider y su exsecretaria habían sido detenidos en diciembre de 2024 con 200 mil dólares sin declarar.

La detección de Kueider en la frontera

Kueider y Guinsel están siendo juzgados por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Asunción por la detención de ambos en diciembre de 2024 con dinero no declarado.

El caso derivó en su desafuero en el Senado y en pedidos de extradición que ya fueron concedidos por la Justicia paraguaya en relación con otras causas conexas en la Argentina, donde se lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito y el cobro de sobornos.

Kueider fue figura de confianza del exgobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet, de quien fue funcionario en la Gobernación. Su última actuación en el Senado había sido a favor del gobierno de Javier Milei al votar la Ley Bases.

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En algún momento de su detención, Kueider atribuyó incluso la causa en su contra al impulso que como senador había hecho del proyecto de Boleta Única de Papel (BUP), sancionado por el Congreso e implementado por primera vez en las elecciones legislativas del año pasado.