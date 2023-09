escuchar

La reconocida periodista española Pilar Rahola, entrevistada por José Del Rio y Pablo Rossi en el programa +Nación de LN+, explicó que el factor que más le preocupa sobre la posibilidad de un eventual gobierno del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, es que se trata de una persona que se presenta como un “mesías” que puede sacar un “conejo de la galera” para solucionar los problemas que aquejan a la Argentina.

Rahola sostuvo que el fenómeno Milei es algo que atraviesa toda la región y advirtió que aquellos que prometen soluciones simples a situaciones tan complejas como las de la Argentina no suelen salir bien parados. “Es algo que pasa en el continente. Siempre que hay problemas y crisis se busca un mesías. El kirchnerismo actuó como un mesías en un inicio. Sin embargo nunca la solución está en estos mesías que prometen soluciones simples cuando la situación es tan compleja”.

LN+: Pilar Rahola con José del Río

En ese sentido, detalló que estos políticos “tienden a incidir en las sociedades más quemadas con sus políticos”, y aquellas “más hartas y decepcionadas”. “Entiendo los resultados de las PASO y lo que sacaría -en las generales-, pero cuando uno tiene una enfermedad y te falla tu médico no vas a un hechicero sino a otro medico”. “ Me preocupan los hechiceros que te sacan conejos de la galera en la política ”, dijo.

La comunicadora insistió en que la Argentina atraviesa problemas que van desde “una crisis anímica, económica”, y que se trata de una “especie de Triángulo de las Bermudas que se lo está devorando”. Por eso, agregó que solo un equipo sólido de profesionales podrá encausar el rumbo.

“La organización y administración de un gran país es una cantidad enorme de decisiones complejas que tiene que ver con gente muy preparada, con solidez y que actúen para la mayoría de la sociedad. Eso no se saca de la chistera”, dijo en relación a Javier Milei. “Cuando te aparece un personaje nuevo, un ‘hechicero’, que va a resolver todo, pero detrás no hay nada, a mi me da pánico”.

En la misma línea, evaluó que la crítica que mantiene Milei sobre la “casta” y la política en general no tiene sustento dado que, según su mirada, el problema no es la política sino los políticos. “No creo que la política vieja sea mala, sino los políticos viejos. Las reglas del juego en las democracias liberales están aceitadas y hay países donde funcionan muy bien, pero en donde no es por que los protagonistas traicionaron las reglas de juego”.

Crítica a Cristina Kirchner y el kirchnerismo

En otro tramo de la entrevista, fue consultada sobre su reflexión tras cumplirse un año del intento de asesinato sobre la vicepresidenta. Sostuvo que Cristina trata de “victimizarse” y que fue la culpable de los “dramas” que atraviesa el país, y que por eso mantuvo el silencio en el último tiempo. Habló de “confianza quebrada” de parte de la sociedad hacia los políticos.

“El victimismo es un clásico de los autócratas. Cuando escuché que dice que la quieren matar o cancelar... ¿A qué pueblo se refiere? Siendo la que robo o quebró su confianza”, señaló. A su vez, planteó que creer que la sociedad es un “rebaño” al que se lo puede mover o engañar es un error que comenten aquellos personajes que se endilgan la “gracia divina” para representarlos.

“ El pueblo es mucha gente con pensamiento libre que no tiene que ser un rebaño que ella representante por gracia divina” . “Es un mesianismo en el que ella es el pueblo: ‘yo soy como tu’, aunque es multimillonaria, y que mientras lo plantea habla el victimismo diciendo: ‘me sacrifico por ellos’ y por eso ‘me quieren matar’.

“Gobernó mal, rompió los esquemas y las lógicas que funcionaban en un estado de derechos, sin pudor... Mantener eso ya no funciona. Hace una año que está la conspiración”, añadió. “Los dramas que tiene la Argentina vienen del kirchnerismo, por eso no habla. Creo que la Argentina ha superado esa pantalla, el tema es quién está en esa pantalla ahora”, opinó.

En suma, consideró que se acerca el fin del kirchnerismo ya que “está en caída libre”. “Cristina Kirchner ya no existe y no es relevante, el Presidente se esconde porque es toxico ”, analizó.

Los anuncios de Sergio Massa

Por último, ahondó en críticas sobre las medidas económicas que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, el domingo pasado. “La ultima decisión fue a la desesperada. Equivocarse nuevamente”. Habló de que el funcionario y candidato a la presidencia creó un problema mayor y que “actuó casi bochornosamente”. “Es algo impensable”, enfatizó.

“Cuando hay un fenómeno que ha sido el kirchnerismo que se equivocó y que ha sido corrupto, quiebra la confianza con el sistema, sin embargo eso no implica que el resto de representantes sean malos”.

“Estamos en un ciclo caótico que tiende al desastre. La Argentina falla cada vez más de una manera angustiante en la seguridad, en la economía, en la política y la política internacional, porque entrar a los Brics fue el último error grave en el mundo. Uno no se imaginaba que un país como la Argentina se adentrara al grupo donde se vulneran todos los derechos humanos”.