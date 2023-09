escuchar

El economista Enrique Szewach, integrante del equipo de Juntos por el Cambio, consideró que el país atraviesa “una penuria de dólares”. En su participación en +Nación, el programa que conducen José del Río y Pablo Rossi en LN+, cuestionó las últimas medidas de Sergio Massa tendientes a contener las consecuencias de la devaluación que se aplicó después de las elecciones PASO, a las cuales consideró como una herramienta para “mitigar el daño” de las propias las decisiones que tomó en su administración.

LN+ Enrique Szewach con José del Río

“Al Estado argentino le faltan dólares y le van a seguir faltando. Masa va racionando, suelta un poco, después junta un poco, después restringe importaciones pero los pesos que vos largas al mercado terminan pidiendo dólares. Hay una penuria de falta de dólares, que se traduce en brecha, en mas inflación, en menos actividad, en salarios más bajos: son medidas para mitigar el daño que han hecho las propias medidas (del Gobierno)”, sostuvo.

Frente al escenario planteado tras las PASO del 13 de agosto tras la decisión del Ministerio de Economía de devaluar el peso al día siguiente, el especialista e integrante de la Fundación Mediterránea, no descartó la posibilidad de que se produzca “otro evento macroeconómico” antes de los comicios de octubre y afirmó que “la única devaluación que sirve es la que es percibida como la última”. Sin embargo, estimó que la ocurrida hace 17 días no se percibe como tal.

“Si hubiese sido así, el dólar no se había trasladado a la inflación, a la brecha. Esta devaluación no es la última y si la próxima es en octubre o noviembre, no lo sabemos”, evaluó.

En ese contexto, el analista económico auguró que el ministro, en su rol de candidato presidencial, “va a intentar mantener este tipo de cambio fijo hasta las elecciones”. No obstante, “se verá” después de la primera vuelta, dependiendo del resultado que arrojen las urnas.

“Veremos si tienen voluntad de hacer una transición cooperativa, ya no digo patriótica, o si insiste en una transición quemando las naves.. Los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional de aumentar las tarifas, de no congelar el tipo de cambio, de regularizar esta situación, ya están perdidos porque el fondo anticipó la plata y ahora no tiene poder de coacción del candidato, tiene piedra libre”, opinó.

De todas formas, Szewach fue enfático y señaló que si bien Massa tiene cierta libertad de acción en las circunstancias actuales, los pasos que de “te limitan la realidad económica”. “Te podés tirar del piso 20 y por un ratito vas a volar, pero al final del día enseguida te estrellás en el piso y esa es la realidad económica del país”, expresó.

Frente al debate de la dolarización, instalado a partir de las propuestas del líder de La Libertad Avanza (LLA), y a las propuestas de una economía “bimonetaria”, el economista explicó que esta idea consiste en “la posibilidad se que pueda haber un mercado de capitales en dólares que conviva con el mercado de capitales en pesos para que esos dólares se vuelvan activos y estén financiando empleo y producción”. En tanto, resaltó que para eso es necesario que se produzcan “cambios legales” y exista “un programa integral que de confianza”.

En ese sentido, indicó que cuando se dice que “la inflación es un exceso de oferta de pesos es como decir que la inundación es un exceso de agua”.

“El agua viene del déficit fiscal porque el Banco Central termina financiando gasto público. Decir que el Banco Central no va a emitir mas pesos, lo podes decir si no tenes déficit fiscal”, indicó.

LA NACION